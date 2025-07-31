Ход реконструкции теплосетей проверили главы районов Самары

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В Самаре по итогам расширенного заседания по подготовке к отопительному сезону главы районов совместно с представителями ресурсоснабжающих компаний выехали с проверкой на объекты реконструкции тепловых сетей.

Так, в Советском районе этим летом работы по перекладке ведутся на трех участках - на пересечении улицы Аэродромной и Энтузиастов, в районе улицы Аэродромной и Промышленности, а также на улице Ново-Вокзальной.

На улице Промышленности строительно-монтажные работы завершаются, автомобильное движение планируется полностью восстановить до конца текущей недели. На следующем этапе заменят трубопровод под улицей Аэродромной. С 1 по 8 августа там заменят трубу под проезжей частью, в районе насосной станции по адресу Аэродромная, 70Г с полным монтажом всех железобетонных конструкций. Эти работы будут синхронизированы с перекладкой на улице Энтузиастов. Там будет обновлено 240 метров трубопроводов, на данный момент смонтировано 80% трассы.

На улице Ново-Вокзальной будет заменено 882 метра теплосети на участке от проспекта Победы до Томашевского тупика. На данный момент работы идут с опережением графика – смонтировано 460 метров трубопровода.

Обращаем внимание горожан, что в связи с реконструкцией теплосетей, находящихся на улицах Аэродромной, Промышленности и улице Энтузиастов, движение транспорта, включая общественный, временно организовано по скорректированной схеме, подробнее – по ссылке: https://samadm.ru/media/news/55215/.