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ЭнергосбыТ Плюс провёл день клиента для жителей Куйбышевского района Самары

12 июля 2024 15:58
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Энергетики подробно рассказали про доступные онлайн-сервисы и экологические инициативы компании.

В офисе обслуживания Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: Льва Толстого, 134 прошёл День клиента для жителей Куйбышевского района города. В ходе встречи с представителями компании горожане могли уточнить информацию по начислениям за горячее водоснабжение, передать показания, актуализировать информацию по приборам учета и срокам их поверки, а также получить консультацию по многим другим вопросам. Кроме этого, энергетики подробно рассказали про доступные онлайн-сервисы и экологические инициативы компании.

В частности, руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Неверова познакомила посетителей с целым рядом дистанционных каналов, позволяющих оперативно передать показания приборов учета, не выходя из дома. Это важно сделать до 25 июля, поскольку от своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.

Также клиенты узнали, что оформив подписку на электронный платежный документ, они могут внести посильный вклад в сохранение лесов. Ежемесячно только Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассылает свыше 500 тысяч бумажных квитанций общем весом более 2 тонн. В 2023 году клиенты энергокомпании, перешедшие на электронный платежный документ, общими усилиями спасли почти 100 деревьев.
 

«Клиенты Куйбышевского района продолжают актуализировать информацию по своим лицевым счетам после перехода на обслуживание в «ЭнергосбыТ Плюс». А мы в свою очередь предлагаем клиентам наиболее удобные варианты подачи обращений, например, дистанционно, чтобы не тратить время на визит в офис», – отмечает Екатерина Неверова.

При возникновении вопросов можно обращаться в Личный кабинет, на официальный сайт или в любой из офисов

Теги: Самара Т ПЛЮС

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