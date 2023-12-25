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«ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей акции «Старший по дому – надежный партнер» в Самарской области

25 декабря 2023 20:42
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«ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей акции «Старший по дому – надежный партнер» в Самарской области

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» вручил награды победителям акции «Старший по дому – надежный партнер». Председатели советов многоквартирных домов, доказавшие свою эффективность, получили полезный инвентарь для содержания придомовой территории.

Напомним, что в этом году в Самарской области акция прошла во второй раз. В ней могли принять участие председатели советов многоквартирных домов, чьи жители имеют прямые договоры с АО «ЭнергосбыТ Плюс». Эксперты энергокомпании оценивали своевременность оплаты коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы, а также наличие приборов учета и активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами.

В рамках акции председателям советов многоквартирных домов предоставлялась возможность доказать свою эффективность, для чего давался тестовый период с фиксированием главных показателей. В результате победители определялись в пяти номинациях: «Платежная дисциплина», «Народный контроль», «Технологии для экологии», «В ногу со временем» и «Лучший старший по дому» (совокупная оценка всех параметров).

«Для нас данная акция – это возможность поддержать самых грамотных и ответственных управдомов, а также популяризировать наилучшие практики в работе с жильцами МКД. Я поздравляю победителей и приглашаю председателей советов многоквартирных домов региона к участию в будущей нашей акции», - отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Смыслов.

«С 2013 года я являюсь старшей по дому №21 по ул. Скляренко и стараюсь оперативно решать все вопросы. Знаю, кто где живет, ежемесячно напоминаю всем жильцам о своевременности оплаты энергоресурсов, а также внимательно отслеживаю все возникающие проблемы. В частности, сейчас наша задача отремонтировать лифт. Подарок энергетиков пригодится для полива двух газонов, на которых жильцы высаживают цветы», - поделилась победительница в номинации «Лучший старший по дому» Нина Автаева.

 

За акциями компании можно следить на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru/

Теги: Т ПЛЮС

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