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Врачи больницы №10 Самары спасли беременную женщину с тяжелой патологией, и помогли ребенку появиться на свет здоровым

26 октября 2022 16:39
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В медучреждение будущую маму на 37 неделе беременности доставили близкие.

Специалисты  родильного отделения Самарской городской больницы №10 спасли жизнь беременной женщины с сильнейшим кровотечением, вызванным предлежанием плаценты, и помогли ребенку появиться на свет здоровым.

В медучреждение будущую маму на 37 неделе беременности доставили близкие. У женщины диагностировали полное предлежание плаценты, кровотечение, а также рубец на матке — последствие кесарева сечения, выполненного в 2018 году. Пациентка потеряла более 2 литров крови. Даже небольшое промедление могло привести к роковым последствиям как для ребенка, так и для мамы. 

 «Предлежание плаценты — патология, сопряженная с высокими рисками для жизни матери и ребенка. Часто этот диагноз сопровождается сильным кровотечением. На наблюдение и плановое родоразрешение женщины с подобной патологией направляются в областной перинатальный центр. К нам женщина обратилась, поскольку в тот момент находилась поблизости, — рассказала заведующая акушерским стационаром родильного отделения Самарской больницы №10 Екатерина Костянова. — В течение 10 минут женщина была доставлена в операционную, где началось оказание экстренной хирургической помощи. Интраоперационно обнаружив врастание плаценты в рубец, провели оперативное вмешательство с целью остановки кровотечения и восполнили кровопотерю».

Вмешательство прошло успешно, на свет появился здоровый малыш. Екатерина Костянова совместно с заведующим родильным отделением больницы Владимиром Никаноровым, врачом-акушером-гинекологом Ольгой Ненашевой, врачом-анестезиологом-реаниматологом Анваром Демурчиевым и заведующим отделением новорожденных Евгением Рябовым стабилизировали состояние женщины и ребенка до приезда специалистов службы санитарной авиации.

Бригада службы санавиации на реанимобиле доставила маму в перинатальный центр больницы им. В.Д. Середавина для дальнейшего лечения. Сейчас женщина готовится к выписке, ее здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время она встретится с сыном: мальчик уже выписан и находится дома.

 Акушерская помощь жительницам Куйбышевского района Самары оказывается круглосуточно с применением современных медицинских технологий. В состав родильного дома городской больницы №10 входят акушерское обсервационное отделение, отделение патологии беременных, палата отделения новорожденных. Ежегодно специалисты принимают более 1200 родов. При этом процент младенческой смертности в отделении в течение последних пяти лет составляет 0%.

При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по развитию системы оказания медицинской помощи, в том числе по развитию службы родовспоможения, снижению материнской и младенческой смертности, внедрению новейших методов диагностики и лечения заболеваний.

 

Фото:   минздрав СО

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