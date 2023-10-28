В Клиниках СамГМУ откроется сомнологический центр для лечения нарушений сна

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета откроется сомнологический центр. Здесь будут заниматься диагностикой и лечением всего спектра нарушений сна и бодрствования.

В центре будут оказывать квалифицированную помощь пациентам с такими патологиями, как бессонница, повышенная сонливость, нарушения цикличности сна и бодрствования, храп, остановка дыхания во сне (апноэ), кошмары, ночные страхи, лунатизм, пробуждение со спутанным сознанием, судороги во сне и др. Прием ведут сертифицированные врачи-оториноларингологи, терапевты и неврологи, прошедшие обучение в области сомнологии.

В сомнологическом центре можно будет получить различные услуги. Так, на консультации врача-сомнолога проводится выявление причин нарушений сна у конкретного пациента, осмотр ЛОР-органов, составление индивидуальных программ коррекции нарушений сна. Помимо этого пациенты смогут пройти кардиореспираторный мониторинг — длительную регистрацию физиологических параметров в течение ночного сна для диагностики нарушений дыхания. Диагностическая процедура проводится в домашних условиях с использованием портативного респираторного полиграфа. Он позволяет регистрировать воздушный носовой поток дыхания, уровень насыщения крови кислородом, частоту пульса и другие показатели.

Также в центре можно будет пройти полисомнографическое исследование — это регистрация всего спектра физиологических параметров в ночное время с определением стадий сна, необходимая для уточнения ряда диагнозов.

В Сомнологическом центре Клиник СамГМУ будет возможность пройти СИПАП-терапию — симптоматическое лечение и профилактику остановок дыхания во сне. Метод СИПАП-терапии доказал свою эффективность не только в устранении синдрома апноэ сна и храпа, но и в лечении сопутствующих им заболеваний, связанных с апноэ: артериальной гипертонии, ожирения, сахарного диабета, нарушений сердечного ритма, нарушений липидного обмена и др. Для такого вида лечения в Сомнологическом центре используются автоматические CPAP, BiPAP аппараты, принцип работы которых основан на том, что в дыхательных путях пациента создается положительный уровень давления, мешающий их смыканию на вдохе, пока человек спит. Это предотвращает эпизоды остановки дыхания и нивелирует храп. Увлажнитель обеспечивает подогрев и увлажненность подаваемого воздуха, исключив тем самым возможное раздражение дыхательных путей, и создавая наиболее естественные ощущения у пациента в процессе терапии. Пройти лечение можно как в домашних условиях, так и в условиях стационара в отдельной палате. Предварительно специалисты центра осуществят индивидуальный подбор оптимальных параметров СИПАП-терапии, сообщает пресс-служба СамГМУ.

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