Вакцинацию от COVID-19 прошли 965 жителей сел Похвистневского района 

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В Самарской области продолжается вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции, в том числе в отдаленных селах региона. В настоящее время всего привито более 117 тысяч человек, завершили вакцинацию – почти 71 тысяча.

В первую очередь прививают людей из групп риска — медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями, старшее поколение. Также вакцинация показана людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Для жителей села Старопохвистнево организовали вакцинацию в здании фельдшерско-акушерского пункта. Часть сельчан уже получили вторую инъекцию, завершив вакцинацию.

Среди них - Галина Никулина, которая решила сделать прививку, чтобы быть спокойной за свое здоровье и своих близких. «Я давно сказала – как только появится прививка, сразу надо сделать, - рассказала жительница села. - Привились вместе с мужем, чтобы спокойно ходить и не бояться. Никаких неприятных ощущений после первой дозы вакцины не было. Когда пришло время второй части прививки, пришла без опасений».

Галина Аверьянова много лет проработала в школе, привыкла подавать пример во всем и своим ученикам, и их родителям. «Я всегда первая на прививки, потому что много лет проработала в школе, и понимаю, что только вакцинация спасает нас от гриппа, многих других инфекционных болезней. Спасет и от коронавируса, - убеждена Галина Ивановна. - Я химик-биолог и знаю, что, заболев коронавирусом, человек вынужден принимать лекарства, а это влияет на весь организм, затем нужен длительный процесс реабилитации. Я общалась с переболевшими ковидом и вижу, как тяжело им приходится, они долго не могут прийти в себя, у них наблюдается слабость, усталость, они пока тяжело дышат. Чтобы избежать тяжелого течения болезни, надо сделать прививку».

По словам Галины Аверьяновой, после введения первого компонента вакцины у нее не было никаких побочных реакций. После этого она убедила всех своих братьев, сестер, чтобы сделали прививки.

На сегодняшний день привито более 2200 жителей Похвистневского района, в том числе 965 жителей сел, передает пресс-служба облправительства.