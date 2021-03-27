В Тольятти на территории медгородка наполовину установили металлоконструкции корпусов для пациентов с COVID-19

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Модульное здание приемно-диагностического сортировочного отделения для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на территории Тольяттинской городской клинической больницы №5 возводят по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Это будет одноэтажное отдельно стоящее здание. В его состав будут входить блоки шлюзования на чистую и грязную зоны, приемно-диагностический блок. Здесь же разместятся коечный блок и реанимационное отделение.

"Параллельно с возведением металлоконструкций мы запустили работы по монтажу коммуникаций, электросетей, - рассказал представитель организации подрядчика Данил Когинов. - Делаем все, чтобы максимально ускорить процесс работы. Используем все самые современные материалы".

"В новом корпусе будут приемное отделение, КТ, лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ, - рассказал заместитель главного врача больницы Николай Каравашкин. - В корпусе будет проводиться сортировка пациентов с новой коронавирусной инфекцией, диагностические исследования, осмотры пациентов. Скорость возведения нового корпуса поражает, за 3 месяца мы уже видим очертания корпуса. При этом все строится с соблюдением всех санитарных норм".

Напомним, подобный модульный корпус сейчас возводится и на территории Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Планируется, что новые корпуса больниц начнут работу уже летом 2021 года.