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В Самаре состоялось первое заседание международного экспертного Совета при СамГМУ

26 октября 2022 21:17
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Это первый подобный совет, созданный в государственном медицинском вузе в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».

В Самаре состоялось первое заседание международного экспертного Совета, созданного при Самарском государственном медицинском университете Минздрава России. Это первый подобный совет, созданный в государственном медицинском вузе в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».

В совете приняли участие руководители профильных федеральных и региональных органов власти (Минздрав России и Самарской области, Минобрнаук России, Минпромторг России, Государственная Дума РФ), индустриальных партнеров университета («Генериум», «Медицинская техника», «Сбербанк», «Швабе»), ведущих научных и общественных организаций (Фонд поддержки проектов НТИ, Фонд «Сколково», Центр стратегических разработок «Северо-Запад», ведущие университеты Беларуси, Китая и Индии) и другие партнеры вуза.

Международный экспертный Совет при СамГМУ был создан с несколькими целями. Это содействие формированию стратегии и программы развития университета и их реализации, развитие международного образовательного, научного, технического и культурного сотрудничества вуза, разработка и реализация других стратегических вопросов.

Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов на первом заседании международного экспертного Совета при СамГМУ рассказал о целях, задачах и составе его участников. Он также осветил некоторые промежуточные результаты работы университета, в том числе по программе «Приоритет 2030», в рамках которой университет поставил перед собой задачу стать лидером в высокотехнологичном секторе экономики «IT в здравоохранении». Затем эксперты, в том числе международные, обсудили перспективы реализации программы развития вуза. По итогам обсуждения программа развития вуза была одобрена всеми членами Совета.

“Перед нашим университетом сегодня стоят глобальные вызовы, реализация которых требует четкой стратегии, учитывающей лучшие российские и мировые практики, — подчеркнул Александр Колсанов. — Создание столь представительного международного совета СамГМУ с участием экспертов высочайшего уровня позволит нам получать комплексное независимое мнение о стратегических направлениях развития вуза и вырабатывать наиболее эффективные совместные решения. Глубоко убежден, что при активном содействии таких сильных участников Совета нам удастся достигнуть всех поставленных целей, сформулированных в программе развития СамГМУ, в том числе, в рамках федерального проекта «Приоритет 2030». Программа развития университета состоит из шести комплексных блоков. Они затрагивают все сферы деятельности в университете: инновации, исследования, образование, медицина, кампус, цифровизацию и так далее. Реализация программы развития позволит создать на базе СамГМУ уникальную научно-образовательную площадку, на которой будет оказываться весь спектр услуг, востребованных на всех этапах жизненного цикла высокотехнологичных медицинских изделий. Выполнение всех запланированных проектов позволит сформировать новую модель оказания медицинской помощи с использованием инструментов цифрового здравоохранения”.

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова отметила, что ключевая задача экспертного совета —  правильно оценивать те направления движения, которые ставит своими стратегическими задачами вуз.

“Причем не просто подсказывать правильные тренды, а совместно участвовать в такой эффективной коллаборации, — подчеркнула замминистра. —  Потому что сегодня ключевая задача всей страны — не замыкаться на ограниченных вещах, а видеть весь ландшафт по разным направлениям. И такие мощные вузы, несмотря на то что СамГМУ — отраслевой университет, становятся сегодня точками роста. Где мы в одном контуре сохраняем и фундаментальные, и прикладные научные исследования, которые однозначно ориентированы на конечного потребителя. Благодарю всех индустриальных партнеров и технологические компании, научные и образовательные организации, которые присоединились к нам. В нашем единстве мы сможем выполнять ключевую миссию — внедрение новых технологий в ежедневную практику системы здравоохранения для сохранения жизней и здоровья наших граждан”.

Генеральный директор Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) Вадим Медведев отметил личную роль ректора СамГМУ в формировании таких консорциумных объединений и рассказал, что Фонд совместно с Правительством страны активно работает над внедрением новых решений, в том числе в здравоохранении.

“Хочу отметить, что акцент на изменение форм управления, который СамГМУ постоянно реализует с учетом проектных задач и стратегических направлений — это принципиально важная управленческая позиция. Что касается внедрения разработок, на открытии “Промышленной недели” мы обсуждали вместе с Минпромторгом, Минцифры и другими коллегами эту тему. И акцент сейчас делается на задаче по внедрению разработок, которые мы в научно-образовательном сегменте поддерживаем со стороны государства, а коллективы, в том числе СамГМУ, реализуют. В конце года хотелось бы посмотреть динамику внедрения ваших программ, а также на то, что, позволяет получить в условиях сложной экономической ситуации такое многообразие возможностей и проектов, в которые вы активно включились на федеральном и местном уровне”.

Генеральный директор АО «Генериум» Даниил Талянский подчеркнул, что у СамГМУ в разработке есть целый ряд продуктов, которые представляют интерес.

“На мой взгляд, крайне важно фокусироваться на внедрении методик, которые позволяют сокращать сроки разработки, и эффективно управлять проектами, — говорит Даниил Талянский. — Знаю, что вы активно их внедряете, и считаю, что это нужно делать постоянно, принимая лучшие практики, которые есть у технологических компаний, у других разработчиков по всему миру. И конечно крайне важно отталкиваться при принятии решений в открытии того или иного проекта не столько от самой идеи, сколько от потребности пациентов и врачебного сообщества. У университета есть экспертиза, и поэтому портфель проектов практически не содержит разработок, которые не имеют перспектив. Если это делать планомерно и системно, как вы и делали до этого, это позволит иметь блестящий портфель, который будет востребован и внедрен в клиническую практику”.

Участников заседания поприветствовал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

“Ключевая роль всех проектов — это значимость в системе практического здравоохранения, — отметил министр. — Фактически в каждом направлении, реализуемом в СамГМУ, есть составляющая федеральных проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение». Первый из них — развитие первичной медико-санитарной помощи. А также такие направления, как телемедицина, дистанционные консультации, дистанционное образование — все они крайне важны для работы в отдаленных районах. Сегодня медицинский университет позволяет нам компенсировать негативные эффекты пандемии, нехватку медицинских работников и все, что транслируется на все остальные звенья медицинской помощи — от специализированной до высокотехнологичной. Со стороны областного правительства подтверждаю высокую значимость сотрудничества на Самарской земле и готовность к масштабированию лучших практик на всю Российскую Федерацию”.

Участники, которые присутствовали очно, также посетили объекты уникальной инновационной инфраструктуры СамГМУ: Центр прорывных исследований «IT в медицине» и Инжиниринговый центр.

Заседание Совета будет проходить два раза в год, сообщает пресс-служба СамГМУ.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

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