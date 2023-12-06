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«В приоритете качество и безопасность»: эксперт Самарского областного онкодиспансера выступила с лекцией на выставке «Россия»

6 декабря 2023 13:52
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«В приоритете качество и безопасность»: эксперт Самарского областного онкодиспансера выступила с лекцией на выставке «Россия»

В рамках отраслевых недель региона, посвященных здравоохранению, заместитель главного врача по экономическим вопросам и развитию Самарского областного клинического онкологического диспансера Светлана Шишкова рассказала об инновационных технологиях, проектах и процессах оказания медицинской помощи в онкологической службе региона.

«Форум «Россия» - прекрасная площадка для того, чтобы показать достижения нашей страны, успехи конкретного региона и медицинского учреждения на благо пациентов, ради которых и создана вся система здравоохранения. Отрадно, что выступление слушали и студенты медицинских университетов, и представители других регионов. В своей презентации я продемонстрировала, какие меры принимаются на уровне органов власти, учреждений здравоохранения и медицинских работников, чтобы оказывать качественную и главное безопасную медицинскую помощь жителям нашего региона», - отметила эксперт.

В рамках лектория был проведен интерактивный опрос, с чем у слушателей ассоциируется Самарская область. Среди известных ассоциаций: Самара-космическая, «Автоваз», река Волга, отмечали и систему здравоохранения. Самому активному участнику интерактивного опроса - жителю Тольятти - был вручен сертификат для прохождения профилактического осмотра в Самарском диспансере в целях раннего выявления онкологических заболеваний. Специалисты напоминают, чем раньше будет выявлена онкологическая патология, тем больше шансов у пациента на полное излечение. Выявить рак на ранней стадии помогает диспансеризация.

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