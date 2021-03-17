В посёлке Прибрежный Самарской области начал работать прививочный пункт

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16 марта в посёлке Прибрежный начал работать прививочный пункт. Его открыли по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Такое решение было принято после обращения местных жителей к Главе региона.

Посмотреть, как организована работа прививочного кабинета, в первый же день его работы приехали депутаты областного законодательного собрания - председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина и депутат, представляющий эту территорию в региональном парламенте, Александр Колычев.

Красноглинский район – один из самых протяженных по территории: он растянулся почти на 80 километров. В зоне обслуживания Самарской городской больницы №7 - пять посёлков. Вакцинация жителей поселка Прибрежный от коронавирусной инфекции ранее была организована в посёлке Управленческий. Приём шёл по предварительной записи, доставка пожилых и маломобильных граждан осуществлялась транспортом амбулатории. Жители Прибрежного обратились к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой открыть прививочный кабинет непосредственно на территории посёлка. Среди почти 10 тысяч проживающих здесь самарцев немало людей старшего поколения, которым удобнее пройти вакцинацию, не преодолевая столь значительное расстояние.

Поручение Главы региона об организации в посёлке Прибрежный прививочного кабинета было оперативно исполнено. В считанные дни администрацией Красноглинского района приобретено и установлено необходимое холодильное оборудование. «Вакцина хранится при низких температурах. Транспортируется в специальных термоконтейнерах, - рассказывает главный врач Самарской городской больницы №7 Анна Дубасова. - Мы буквально в трёхдневный срок смогли организовать прививочный пункт в Прибрежном. Такой же кабинет решено открыть и в посёлке Берёза, где проживает 4,5 тысячи человек».

Прививочный кабинет организован на базе дневного стационара Самарской городской больницы №7. Уже в день открытия жители смогли пройти здесь вакцинацию.

«Губернатор быстро среагировал, вчера на заседании штаба этот вопрос обсуждался, а сегодня мы уже приехали проверять, как работает этот прививочный пункт. Администрация Красноглинского района, главный врач больницы и штаб оперативно и слаженно сработали. И вот уже прививочный кабинет работает. В 11 часов поступила вакцина и сразу же пришли пациенты, сделали прививку. Это очень важно для жителей Прибрежного! Охвачены вакцинацией будут все!» - уверен депутат Самарской Губернской Думы Александр Колычев.

Депутаты осмотрели помещения и оснащение, поговорили с медперсоналом и первыми пациентами. Председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина отметила: «Процесс вакцинации является одним из главных для медиков. Как остановить пандемию? Только привить более 60 процентов населения. Мы увидели, что здесь выполнены все требования к хранению вакцин, установлено холодильное оборудование, перед вакцинацией проводится осмотр врачом, созданы необходимые условия для работы медиков. Все мы понимаем, насколько важно сейчас создать оптимальные условия для вакцинации. По поручению Главы региона прививочный кабинет открыт в шаговой доступности для жителей этого посёлка. Люди с благодарностью восприняли эту новость, и мы видим, что первые пациенты уже прошли здесь вакцинацию».

Напомним, что в Самарскую область поступило более 161 тысячи доз вакцины. Привились уже более 144 тысяч жителей региона, из них свыше 84 тысяч - завершили вакцинацию.

Напомним, оставить заявку на вакцинацию можно в поликлинике, по телефону горячей линии 122 или на сайте Госуслуг. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Если временно в прививочном пункте вакцины нет, заявку внесут в лист ожидания и пригласят сразу же, как вакцину привезут в поликлинику.

Фото: Pixabay.com