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В минздраве СО эксперты обсудили вопросы репродуктивного здоровья женщин

23 мая 2022 23:52
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Состоялось  заседание Профильной комиссии Минздрава РФ по направлению «Репродуктивное здоровье женщин»  Приволжского Федерального округа.

В министерстве здравоохранения Самарской области состоялось  заседание Профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по направлению «Репродуктивное здоровье женщин»  Приволжского Федерального округа.

В совещании приняли участие главный внештатный специалист министерства здравоохранения Российской Федерации по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и Самарской области по репродуктивному здоровью женщин Ирина Моисеева и главные внештатные специалисты ПФО.

Эксперты обсудили вопросы законодательства в области репродуктологии, профилактики женского бесплодия и абортов, повышения охвата профилактическими осмотрами и диспансеризацией женского населения старше 18 лет, применения вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО.

Ирина Моисеева выступила с докладом, в ходе которого озвучила основные показатели работы службы Самарской области.

«В Самарской области функционируют 64 женских консультации, работают  кабинеты медико-социальной помощи. С женщинами, находящимися в состоянии репродуктивного выбора, работают психологи и врачи-акушеры-гинекологи первичного приема, — отметила Ирина Валерьевна. — В Институте последипломного образования Самарского государственного медицинского университета на постоянной основе проводятся обучающие циклы для врачей, работающих с женщинами в состоянии репродуктивного выбора. Активно ведется подобное обучение акушерок и медицинских сестер. В результате проводимого доабортного консультирования сохранено 852 жизни».

Вспомогательные репродуктивные технологии в рамках обязательного медицинского страхования выполняются в 4 клиниках региона. Результативность ЭКО в Самарской области составляет  около 45%. Для сравнения – частота наступления клинической беременности в Европе 32-36%, в РФ 36-38% (каждая третья пара с положительным результатом). В 2021 году с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в регионе  родилось 598 детей, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:    pixabay

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