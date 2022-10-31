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В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство новой поликлиники. Заместитель министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев и руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Самарской области Наталья Мусатова ознакомились с ходом работ, а также проконтролировали подготовку другого подразделения городской больницы №10 — центра амбулаторной онкологической помощи.



Поликлиника возводится в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, который реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию медицинской инфраструктуры.



Строительство шестиэтажного здания, рассчитанного на 700 посещений в смену, началось в июне 2021 года. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 50%: утеплен фасад будущей поликлиники, подведены инженерные коммуникации — водоснабжение, канализация, отопление, электросети. Выполняется монтаж внутренних электросетей и системы отопления, внутренняя отделка помещений. Завершается устройство кровли здания.



«Подготовка идет с опережением сроков, — отметил заместитель министра Павел Золотарев. — Образ будущего подразделения формируется уже сейчас. Организация пространства в соответствии с принципами бережливого производства, разработка оптимальной логистики рабочих процессов, актуальное визуальное оформление поликлиники — входной группы, кабинетов, зон ожидания приема — позволят создать комфортные и современные условия для оказания медицинской помощи. Мы проводим работу по внедрению единого визуального стиля при оформлении медицинских подразделений. Бренд "Служба здоровья" объединяет все объекты модернизации первичного звена здравоохранения — новые и обновленные. Ценности этого проекта — внедрение единого высокого стандарта оказания медицинской помощи, создание комфортной среды для сотрудников и пациентов медицинских организаций».



Главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица сообщил, что продолжается набор специалистов в будущую поликлинику.



«Разработана штатная численность медицинского персонала. Мы приглашаем врачей, средних медицинских работников и младших сотрудников медучреждений для работы в детском, взрослом отделении и женской консультации. С подробной информацией о вакансиях можно ознакомиться на официальных информационных ресурсах Самарской городской больницы №10 — на сайте и в социальных сетях. Ждем будущих коллег в нашем коллективе».



Также в рамках национального проекта «Здравоохранение» завершается подготовка центра амбулаторной онкологической помощи на базе учреждения. Создание ЦАОП в Куйбышевском районе Самары позволит повысить доступность своевременной диагностики и лечения онкозаболеваний для жителей.

Фото: минздрав СО