В детском отделении Ставропольской ЦРБ внедрена новая модель оказания первичной медико-санитарной помощи

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В детском поликлиническом отделении Ставропольской центральной районной больницы завершается ремонт входной группы в рамках создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

В Самарской области реализуется проект по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, с применением принципов бережливого производства.

В обновленном подразделении Ставропольской больницы будут получать медицинскую помощь более 13 тысяч детей.

«Входная группа усовершенствована в соответствии с принципами доступной среды, — пояснила главный врач Ставропольской больницы Лилия Малкина. – Перед входом появилась крытая колясочная. В отделении созданы просторный фильтр-бокс для приема пациентов с симптомами простуды, открытая регистратура, зоны ожидания врачебного приема с удобными креслами, игровая зона для самых маленьких пациентов».

В подразделении ведут прием пациентов врачи-педиатры и узкие специалисты — невролог, эндокринолог, кардиолог, фтизиатр, логопед, офтальмолог, оториноларинголог.

«Все рабочие места обустроены по принципу 5С, — отметила заведующая отделением Екатерина Петрова. — Внедрение электронного документооборота значительно экономит силы и время, позволяет больше внимания уделять общению с пациентами, что, безусловно, самым благоприятным образом отразится на качестве нашей работы».

В соответствии с принципами бережливого производства обновлены кабинеты УЗИ, ЭКГ, ЭхоКГ, ЭЭГ, процедурный кабинет, кабинет иммунопрофилактики, а также комната матери и ребенка.



Фото: минздрав СО