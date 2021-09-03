В августе мультидисциплинарные бригады врачей посетили 11 отдаленных районов губернии

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Улучшить качество и доступность специализированной медицинской помощи для жителей отдаленных районов Самарской области помогают выездные бригады врачей. Как правило, такие выезды специалистов не ограничиваются одним визитом, почти во всех районных больницах областные специалисты побывали 2-3 раза. В августе они выезжали на консультативные приемы 11 раз.

Завершился месяц выездом врачебной бригады в Шигонскую ЦРБ.

В регионе созданы мультидисциплинарные бригады врачей, которые осуществляют выезды в отдаленные районы с целью повышения доступности специализированной медицинской помощи пациентам.

«В конце августа у нас побывали специалисты областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, — рассказал главный врач Шигонской ЦРБ Александр Суханов. — Консультативный прием в Шигонской центральной районной больнице провела бригада врачей в составе эндокринолога, офтальмолога, кардиолога. Консультации по дальнейшему лечению хронических заболеваний получили 32 жителя района. Один пациент направлен на лечение в кардиологическое отделение Сызранской ЦГБ».

Практически в состав каждой бригады входят кардиолог, невролог, эндокринолог, офтальмолог. По заявке лечебного учреждения в выездных консультативных приемах участвуют и врачи-сосудистые хирурги.

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