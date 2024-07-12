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Самарский врач-гериатр рассказала, как укрепить иммунитет у пожилых людей

12 июля 2024 14:48
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Пожилым людям стоит регулярно употреблять кисломолочные продукты и, возможно, принимать пробиотики.

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:

"В возрастной категории 65 лет и старше наблюдается постепенное, прогрессирующее угнетение иммунитета. Скорость этого процесса имеет сугубо индивидуальный характер. Он затрагивает основные структурные компоненты иммунной системы: стволовые клетки и образующиеся из них Т- и В-лимфоциты, макрофаги.

Именно снижение стволовых клеток - основная причина снижения иммунного ответа у пожилых. Абсолютное количество Т- и В-клеток при этом не снижается, но изменяется их функциональная активность.

Ослабление защитных сил организма проявляется частыми простудами, присоединением грибковых инфекций и развитием онкологических заболеваний. При сбое иммунной системы развиваются аутоиммунные и аллергические болезни.

Если не укреплять иммунитет у пожилых людей, организм становится мишенью для внедрения вирусов и микробов, а заболевания принимают затяжную форму и осложняются.

Кроме того, человек с ослабленным иммунитетом чувствует быструю утомляемость. Люди с ослабленной защитной системой стремятся то посидеть, то полежать. Такие желания — сигнал для укрепления иммунитета.

Как укрепить иммунитет?
Прежде всего, необходимо восстановить здоровую и функционирующую микробиоту (биомикробиоту) кишечника. Иммунные функции кишечника чрезвычайно важны.

Здоровая микробиота справляется с большей частью атакующих организм вирусов и помогает организму восстанавливаться. Поэтому пожилым людям стоит регулярно употреблять кисломолочные продукты и, возможно, принимать пробиотики.
Основной источник пробиотиков в диете — ферментированные продукты - йогурт, кефир, квашеная капуста, сыр.
Питание должно быть разнообразным и сбалансированным, насыщенным полезными микроэлементами и витаминами. В пище должны присутствовать полезные минералы - селен, магний и цинк, которые хорошо стимулируют иммунитет. Они содержатся в говяжьей печени, сердце и почках, нежирных сортах говядины, лососе, скумбрии, сельди, фасоли, гречке, коричневом рисе и чесноке.

 Полноценный сон также укрепляет иммунитет.
Доказано, что хронически невысыпающиеся люди болеют чаще и тяжелее тех, кто спит достаточно — по 7–9 часов в сутки. Важно вовремя ложиться и вовремя вставать — примерно в 23 часа стоит отправляться в постель и примерно в 7–8 часов утра подниматься. В идеале стоит делать это изо дня в день в одно и то же время. Организм привыкает к режиму, иммунитет укрепляется. В организме есть гормон мелатонин, который даёт чувство бодрости, прилив энергии и, главное, — здоровый сон. Он вырабатывается только ночью и в темноте. При бессоннице уровень гормона снижается, а это очень подрывает иммунитет.

Включить в режим дня ежедневные прогулки — не менее 30 минут каждый день необходимо проводить на свежем воздухе. Пожилым людям необходим не только режим, но и физкультура. Полезно ходить пешком или заниматься скандинавской ходьбой, плавать — эти виды спорта считаются наиболее физиологичной нагрузкой.

Стараться избегать стресса. С возрастом люди становятся более эмоциональным и остро реагируют на все происходящее. Поэтому желательно ограничить просмотр новостей и эмоциональных передач, остросюжетных фильмов, ограничить круг общения с людьми, которые заставляют переживать сильные эмоции.

При этом хобби, увлечения, друзья, активная социальная жизнь делает пожилых людей значительно более крепкими и позволяет им жить полноценной жизнью".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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