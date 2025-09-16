Я нашел ошибку
Главные новости:
Конкурс «Это у нас семейное» снова подтвердил звание самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
Более 15 тысяч жителей Самарской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» 
Два уголовных дела возбудила Самарская таможня по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы.
Самарская таможня: раскрыта схема валютных махинаций в Ульяновске
В Самаре прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».
Голос тех, кто не говорит: в Самаре продолжится работа  по защите бездомных животных и помощь зооприютам
Центр станет главным местом отбора и обучения волонтёров к форуму. Там ежедневно будут проходить собеседования с кандидатами, тренинги и образовательные модули.
В Самаре открылся Центр привлечения и подготовки волонтёров Международного форума «Россия — спортивная держава»
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.  
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
Брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
С 17 по 22 сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Соблюдайте ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 17 сентября местами в Самарской области ожидается туман
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.07
-1.31
EUR 97.45
-1.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса

16 сентября 2025 14:56
93
С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.  

Центральная комиссия Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием подвела итоги и определила победителей. Среди них — специалист Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района Наталья Гиль победила в номинации «Лучший врач общей практики» и врач Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Вера Базаева - в номинации «Лучший травматолог-ортопед».

Конкурс проходил в три этапа. Первый этап проводился на уровне медицинских организаций, которые выдвигали кандидатуры. Для проведения второго этапа были сформированы комиссии федеральных органов государственной власти и иных организаций, в ведении которые находятся медицинские организации. На третьем этапе подвели итоги в Центральной комиссии Минздрава России.

«При выборе победителей жюри учитывали опыт и профессиональные достижения врачей, а также их участие в научных исследованиях, внедрение современных методов лечения и общественную работу. Моя работа заключается в наблюдении за состоянием здоровья пациентов, прикрепленных к моему участку, ведении профилактической работы, наставничества над молодыми специалистами», - рассказала Наталья Гиль.

По словам врача-травматолога-ортопеда Веры Базаевой, главное — не переставать учиться и совершенствоваться ради своих пациентов: «Такие мероприятия вдохновляют нас становиться лучше, развиваться и помогать нашим пациентам еще эффективнее». 

С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

«Участие в профессиональных конкурсах - это часть непрерывного развития медработников, возможность более глубоко проанализировать повседневную деятельность и дальше совершенствовать ее. Специалисты из Самарской области всегда достойно представляют свои работы и заслуженно занимают призовые места. Поздравляю коллег с победой в престижном конкурсе, желаю новых достижений в ежедневном труде во благо здоровья людей», - подчеркнул руководитель ведомства.

В министерстве здравоохранения Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград. Почетными грамотами министерства здравоохранения Российской Федерации, благодарностями Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, а также почетными грамотами министерства здравоохранения Самарской области и благодарностями министра поощрены медицинские работники, специалисты ведомства, а также победители Всероссийского конкурса профессионального мастерства.
Министр здравоохранения выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.

«Ваша самоотверженность и безграничная преданность делу являются тем фундаментом, на котором держится наше здравоохранение. В любое время, в любых условиях, вы остаетесь на страже здоровья жителей Самарской области, проявляя высокий профессионализм», - отметил Андрей Орлов.

Руководитель ведомства пожелал всем крепкого здоровья и непрерывного совершенствования профессиональных навыков.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
16 сентября 2025, 15:01
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом. Здравоохранение
87
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
15 сентября 2025, 14:39
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу. Здравоохранение
450
При выборе победителей жюри учитывали опыт и профессиональные достижения врачей, а также их участие в научных исследованиях, внедрение современных методов лечения и общественную работу.
14 сентября 2025, 14:52
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
При выборе победителей жюри учитывали опыт и профессиональные достижения врачей, а также их участие в научных исследованиях, внедрение современных методов... Общество
517
Здравоохранение
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
16 сентября 2025  15:01
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
103
С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.  
16 сентября 2025  14:56
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
93
В Самарской области зафиксирован рост коронавируса
16 сентября 2025  13:32
В Самарской области зафиксирован рост коронавируса
156
В рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» в Самарской области развиваются Центры здоровья
16 сентября 2025  13:21
В рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» в Самарской области развиваются Центры здоровья
146
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.
15 сентября 2025  14:47
В Самарской области развиваются Центры здоровья
412
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
15 сентября 2025  14:39
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
453
У самарцев страх заразиться коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа
15 сентября 2025  11:59
У самарцев страх заразиться коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа
311
Ученые СамГМУ разработали новое противотревожное средство без седативного эффекта
15 сентября 2025  09:47
Ученые СамГМУ разработали новое противотревожное средство без седативного эффекта
434
Все желающие смогут сделать прививку от гриппа.
13 сентября 2025  15:19
14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс
818
Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение.
13 сентября 2025  15:05
Самарские специалисты создали компьютерную программу для ранней помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством
1050
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15179
Весь список
В центре внимания
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
139
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
165
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
466
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
389
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
687
Весь список