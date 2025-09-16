Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса

93

Центральная комиссия Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием подвела итоги и определила победителей. Среди них — специалист Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района Наталья Гиль победила в номинации «Лучший врач общей практики» и врач Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Вера Базаева - в номинации «Лучший травматолог-ортопед».

Конкурс проходил в три этапа. Первый этап проводился на уровне медицинских организаций, которые выдвигали кандидатуры. Для проведения второго этапа были сформированы комиссии федеральных органов государственной власти и иных организаций, в ведении которые находятся медицинские организации. На третьем этапе подвели итоги в Центральной комиссии Минздрава России.

«При выборе победителей жюри учитывали опыт и профессиональные достижения врачей, а также их участие в научных исследованиях, внедрение современных методов лечения и общественную работу. Моя работа заключается в наблюдении за состоянием здоровья пациентов, прикрепленных к моему участку, ведении профилактической работы, наставничества над молодыми специалистами», - рассказала Наталья Гиль.

По словам врача-травматолога-ортопеда Веры Базаевой, главное — не переставать учиться и совершенствоваться ради своих пациентов: «Такие мероприятия вдохновляют нас становиться лучше, развиваться и помогать нашим пациентам еще эффективнее».

С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

«Участие в профессиональных конкурсах - это часть непрерывного развития медработников, возможность более глубоко проанализировать повседневную деятельность и дальше совершенствовать ее. Специалисты из Самарской области всегда достойно представляют свои работы и заслуженно занимают призовые места. Поздравляю коллег с победой в престижном конкурсе, желаю новых достижений в ежедневном труде во благо здоровья людей», - подчеркнул руководитель ведомства.

В министерстве здравоохранения Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград. Почетными грамотами министерства здравоохранения Российской Федерации, благодарностями Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, а также почетными грамотами министерства здравоохранения Самарской области и благодарностями министра поощрены медицинские работники, специалисты ведомства, а также победители Всероссийского конкурса профессионального мастерства.

Министр здравоохранения выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.

«Ваша самоотверженность и безграничная преданность делу являются тем фундаментом, на котором держится наше здравоохранение. В любое время, в любых условиях, вы остаетесь на страже здоровья жителей Самарской области, проявляя высокий профессионализм», - отметил Андрей Орлов.

Руководитель ведомства пожелал всем крепкого здоровья и непрерывного совершенствования профессиональных навыков.

Фото: минздрав СО