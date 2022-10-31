Самарские онкологи напоминают: ранняя диагностика рака молочной железы помогает полностью излечить заболевание

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На прошлой неделе в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась завершающая акция в рамках Всемирного месяца борьбы с раком груди. Она была организована совместно специалистами отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера и администрацией Октябрьского района Самары.



Борьба с онкологическими заболеваниями — приоритетное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, медицинские учреждения региона оснащаются новым оборудованием экспертного класса для своевременной диагностики и лечения злокачественных новообразований, особое внимание уделяется профилактической работе.



В Самарской области опухоли молочных желез у женщин по частоте встречаемости находятся на втором месте после рака кожи и представляют серьезную опасность для здоровья. Но в случае ранней диагностики этого недуга его можно излечить полностью или добиться стойкой ремиссии, сохранив здоровье и красоту женщины.



В рамках месяца борьбы с раком молочной железы специалисты отделения медицинской профилактики онкологического диспансера организовывали ряд информационно – профилактических акций, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований молочной железы. Санитарно – профилактические мероприятия проходили на территории промышленных и учебных заведений, а также в отдаленных районах Самарской области.



Во время мероприятия в областной библиотеке каждый желающий смог пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольги Марушевой. Заведующая отделением медицинской профилактики Ольга Козлова провела лекцию для населения о факторах риска и методах профилактики опухолей молочной железы и обучила всех желающих приемам самообследования молочных желез.

«Отношение женщин к своему здоровью после таких акций меняется, - отметила Ольга Анатольевна. - Они становятся более осведомленными и грамотными в отношении онкологических заболеваний, их первых симптомов, методов ранней диагностики и профилактики».



В широкомасштабной акции принял участие «Центр здоровья» Самарской городской больницы №4, специалисты которого для всех желающих провели ЭКГ, определение глюкозы и холестерина крови экспресс-методом, расчет массы тела и измерение роста с индексом массы тела, по результатам обследования были выданы заключения по факторам риска, а также рекомендации врача-терапевта.



Специалисты Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД провели добровольное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Волонтеры – медики колледжа им. Н. Ляпиной распространяли информационные буклеты по приемам самообследования молочных желез.



«Подобные акции – это повод задуматься каждой женщине о своем здоровье, - отметил главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов. – Как правило, в акциях принимают участие более 100 жительниц нашего города и области. У 3-5 женщин в ходе осмотров выявляется патологический процесс."

Фото: минздрав СО