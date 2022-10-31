Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники фестиваля, школьники в возрасте от 7 до 18 лет, могли продемонстрировать свои таланты в конкурсах.
В Самаре и Сызрани вручили дипломы еще двум победителям областного этапа фестиваля «Звезда спасения»
1 ноября в Самарском зоопарке состоится День лисицы.
Анонс культурных событий в Самарской области на этой неделе
Самарский университет выполнит мероприятия одной трети программы по созданию Центра НТИ, финансируемой на средства господдержки.
Самарский университет примет участие в создании Центра компетенций НТИ "Геоданные и геоинформационные технологии"
Территория возле бывшего радиоцентра давно полюбилась местным жителям. Многие приходят сюда, чтобы прогуляться, отдохнуть или порыбачить.
В поселке Новосемейкино планируют благоустроить территорию возле озера в районе бывшего радиоцентра
На прошлой неделе в СОУНБ состоялась завершающая акция в рамках Всемирного месяца борьбы с раком груди.
Самарские онкологи напоминают: ранняя диагностика рака молочной железы помогает полностью излечить заболевание
Кроме того, в составе автомобильной дороги, отремонтировали мост через реку Крымза.
В Самарской области ввели в эксплуатацию участок автомобильной дороги «Урал» – Варламово – Сызрань
В рамках акции к волонтерской деятельности привлекаются осужденные женских исправительных колоний, которые добровольно вызвались вязать шерстяные носки.
Благотворительный Фонд «Вера» совместно с исправительными учреждениями региона организовали гуманитарную акцию
Согласно исследованию Сбербанка, наибольшую выручку компаниям, продающим в офлайн, приносит собственный магазин.
Сбербанк выявил, что компании малого бизнеса в сфере торговли предпочитают работать офлайн
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.53
0.17
EUR 61.13
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские онкологи напоминают: ранняя диагностика рака молочной железы помогает полностью излечить заболевание

31 октября 2022 14:34
193
На прошлой неделе в СОУНБ состоялась завершающая акция в рамках Всемирного месяца борьбы с раком груди.

На прошлой неделе в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась завершающая акция в рамках Всемирного месяца борьбы с раком груди. Она была организована совместно специалистами отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера и администрацией Октябрьского района Самары.

Борьба с онкологическими заболеваниями — приоритетное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, медицинские учреждения региона оснащаются новым оборудованием экспертного класса для своевременной диагностики и лечения злокачественных новообразований, особое внимание уделяется профилактической работе.

В Самарской области опухоли молочных желез у женщин по частоте встречаемости находятся на втором месте после рака кожи и представляют серьезную опасность для здоровья. Но в случае ранней диагностики этого недуга его можно излечить полностью или добиться стойкой ремиссии, сохранив здоровье и красоту женщины.

В рамках месяца борьбы с раком молочной железы специалисты отделения медицинской профилактики онкологического диспансера организовывали ряд информационно – профилактических акций, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований молочной железы. Санитарно – профилактические мероприятия проходили на территории промышленных и учебных заведений, а также в отдаленных районах Самарской области.

Во время мероприятия в областной библиотеке каждый желающий смог пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольги Марушевой. Заведующая отделением медицинской профилактики Ольга Козлова провела лекцию для населения о факторах риска и методах профилактики опухолей молочной железы и обучила всех желающих приемам самообследования молочных желез.
«Отношение женщин к своему здоровью после таких акций меняется, - отметила Ольга Анатольевна. - Они становятся более осведомленными и грамотными в отношении онкологических заболеваний, их первых симптомов, методов ранней диагностики и профилактики».

В широкомасштабной акции принял участие «Центр здоровья» Самарской городской больницы №4, специалисты которого для всех желающих провели ЭКГ, определение глюкозы и холестерина крови экспресс-методом, расчет массы тела и измерение роста с индексом массы тела, по результатам обследования были выданы заключения по факторам риска, а также рекомендации врача-терапевта.

Специалисты Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД провели добровольное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Волонтеры – медики колледжа им. Н. Ляпиной распространяли информационные буклеты по приемам самообследования молочных желез.

«Подобные акции – это повод задуматься каждой женщине о своем здоровье, - отметил главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов. – Как правило, в акциях принимают участие более 100 жительниц нашего города и области. У 3-5 женщин в ходе осмотров выявляется патологический процесс."

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
На прошлой неделе в СОУНБ состоялась завершающая акция в рамках Всемирного месяца борьбы с раком груди.
31 октября 2022  14:34
Самарские онкологи напоминают: ранняя диагностика рака молочной железы помогает полностью излечить заболевание
193
В Самарской области пересмотрели норматив работы неотложной помощи
31 октября 2022  11:19
В Самарской области пересмотрели норматив работы неотложной помощи
191
Для реабилитации пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения.
30 октября 2022  14:15
В региональный сосудистый центр поступил аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей
537
По ее словам, кофе может усилить дефицит железа, если пить его одновременно с приемом пищи — в обед или на завтрак.
28 октября 2022  23:42
Диетолог Роксана Баккер: употребление кофе во время еды может привести к дефициту железа
813
С наличием Интернета персонал получил доступ к Единой медицинской информационно-аналитической системе региона на своих рабочих местах.
28 октября 2022  15:37
Все действующие 475 фельдшерско-акушерских пунктов региона подключены к сети Интернет
619
За время работы вертолет совершил более 300 вылетов.
28 октября 2022  15:25
Специалисты больницы Середавина воздушным транспортом доставляют пациентов из отдаленных районов области
697
Сегодня, очевидно, что многие проблемы со здоровьем начинаются с поведения человека и его образа жизни.
28 октября 2022  15:10
Александр Муравец рассказал о предпосылках инсульта
563
Среди основных задач отделения - повышение доступности и качества оказания специализированной медпомощи всем категориям таких больных.
28 октября 2022  14:56
В Самарском госпитале для ветеранов войн открылось отделение для лечения пациентов с инсультом
855
Все фельдшерско-акушерские пункты Самарского региона подключены к сети Интернет
28 октября 2022  10:59
Все фельдшерско-акушерские пункты Самарского региона подключены к сети Интернет
602
Это первый подобный совет, созданный в государственном медицинском вузе в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».
26 октября 2022  21:17
В Самаре состоялось первое заседание международного экспертного Совета при СамГМУ
840
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
787
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
12824
Весь список
В центре внимания
В Самаре пройдет Парад Памяти
31 октября 2022  11:48
В Самаре пройдет Парад Памяти
183
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
30 октября 2022  12:45
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
498
В Параде Памяти 7 ноября в Самаре примут участие бойцы СВО.
29 октября 2022  14:16
Дмитрий Азаров провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре 
2290
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
29 октября 2022  10:39
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
620
Были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год.
28 октября 2022  19:08
«Бюджет развития»: Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства региона
708
Весь список