С начала года вертолет санавиации доставил в медучреждения Тольятти и Самары более 70 пациентов

166

В этом году специалисты отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В Д. Середавина воздушным транспортом доставили в медицинские организации региона 74 пациента.



В настоящее время в распоряжении медработников вертолет «Ансат», оборудованный всем необходимым для оказания помощи реанимационным пациентам.



«В этом году мы вылетали в 27 районов губернии, чаще других посещали дальние территории – Сызранский, Похвистневский, Клявлинский, Камышлинский, Приволжский, Безенчукский районы, — рассказал и.о заведующего отделением экстренной и планово-консультативной помощи Юрий Бубнов. – Чаще других эвакуируем пациентов с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний. Если ситуация не требует отлагательств, доставляем пациентов для оказания квалифицированной помощи в условиях Регионального сосудистого центра на базе больницы им.В.Д.Середавина или в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5».



Наступление лета и жаркой погоды вносит свои коррективы в работу экстренной службы. Специалисты отмечает увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, причем, с тяжелыми последствиями, как это случилось не так давно в Сызрани. Люди отправляясь на отдых, в путешествия на автомобиле, не всегда соблюдают безопасность на дорогах.



«Часто в случаях, когда пациенты находятся в тяжелом состоянии, врачи работают на месте, и лишь оказав неотложную помощь и подготовив пациентов к переезду, доставляют их в лечебное учреждение. В Сызрани у нас работала мультидисциплинарная бригада, так как пострадавшие получили травмы головы, грудной клетки, внутренних органов, множественные переломы», - отметила старший фельдшер службы Людмила Радченко.



Кроме того, из-за невнимательности родителей часто страдают дети. Так, двухлетний ребенок получил 25% ожогов тела, опрокинув на себя таз с кипящим вареньем. Он сразу же был доставлен в ожоговый центр Самарской городской клинической больницы №1 им. Пирогова. Сейчас он находится на лечении в специализированном отделении. В центр термических поражений больницы им. Пирогова был доставлен и мужчина из Тольятти, получивший ожог в результате электротравмы. Ему также предстоит длительное лечение.



Напомним, воздушный транспорт в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работа санавиации в регионе возобновлена благодаря системной работе Губернатора Дмитрия Азарова и Правительства области, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО