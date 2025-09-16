Я нашел ошибку
Сегодня Евгения Кандыба является фельдшером выездной бригады скорой помощи.
Молодой фельдшер является участницей программы «Земский фельдшер» в Чапаевске
Врач напомнила, почему стоит сделать выбор в пользу вакцинации от гриппа.
Самарский врач-инфекционист: от прививки заболеть нельзя
Площадка включает разноуровневые турники для подтягиваний и брусья, скамьи для пресса и платформу для выполнения наклонов, рукоходы, сектор для метания, комплекс для прыжков в длину.
Площадка для сдачи нормативов ВФСК «ГТО» открылась в самарской школе № 29
В Самарской области курсы прошли уже более 210 родителей. По окончании обучения выдается сертификат.
«Знание» приглашает родителей Самарской области пройти семейные онлайн-курсы
16 сентября 2025 16:34
Фельдшер Чапаевской подстанции Самарской областной станции скорой медицинской помощи Евгения Кандыба является участницей программы «Земский доктор/Земский фельдшер».

Ее путь в медицине начался с рассказов бабушки-медработника, которые с детства зажгли в ней интерес к помощи людям.

После окончания Новокуйбышевского медицинского колледжа по специальности «медицинская сестра» она начала свой профессиональный путь в Чапаевском родильном доме. Но решила перейти в службу скорой медицинской помощи.

«Два года учебы позволили мне получить качественное образование и диплом фельдшера. Коллектив встретил меня хорошо, а я, в свою очередь, быстро нахожу общий язык с людьми, что крайне важно в нашей работе», - рассказала медработник.

Сегодня Евгения Кандыба является фельдшером выездной бригады скорой помощи. О своем участии в государственной программе «Земский доктор/Земский фельдшер» отзывается с большим энтузиазмом.

«Участие в программе — это отличный толчок для молодежи. Это не только новый опыт, интересный коллектив и профессиональное развитие, но и серьезная финансовая поддержка. Для начинающих специалистов это хорошая «подушка безопасности» и приятный бонус, который можно направить на решение жилищного вопроса или другие крупные траты. Я сама планирую воспользоваться этой возможностью, чтобы приобрести собственное жилье», — поделилась фельдшер.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

 

Фото:   минздрав СО

Медицина

