Молодой фельдшер является участницей программы «Земский фельдшер» в Чапаевске



Фельдшер Чапаевской подстанции Самарской областной станции скорой медицинской помощи Евгения Кандыба является участницей программы «Земский доктор/Земский фельдшер».



Ее путь в медицине начался с рассказов бабушки-медработника, которые с детства зажгли в ней интерес к помощи людям.



После окончания Новокуйбышевского медицинского колледжа по специальности «медицинская сестра» она начала свой профессиональный путь в Чапаевском родильном доме. Но решила перейти в службу скорой медицинской помощи.



«Два года учебы позволили мне получить качественное образование и диплом фельдшера. Коллектив встретил меня хорошо, а я, в свою очередь, быстро нахожу общий язык с людьми, что крайне важно в нашей работе», - рассказала медработник.



Сегодня Евгения Кандыба является фельдшером выездной бригады скорой помощи. О своем участии в государственной программе «Земский доктор/Земский фельдшер» отзывается с большим энтузиазмом.



«Участие в программе — это отличный толчок для молодежи. Это не только новый опыт, интересный коллектив и профессиональное развитие, но и серьезная финансовая поддержка. Для начинающих специалистов это хорошая «подушка безопасности» и приятный бонус, который можно направить на решение жилищного вопроса или другие крупные траты. Я сама планирую воспользоваться этой возможностью, чтобы приобрести собственное жилье», — поделилась фельдшер.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

Фото: минздрав СО