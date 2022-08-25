Коллектив Ставропольской ЦРБ пополнили участники программы «Земский доктор»

109

Коллектив Ставропольской центральной районной больницы пополнили участники программы «Земский доктор», супруги — врач-акушер-гинеколог Сюзанна Аиссо и врач-педиатр Адел Халед. Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн рублей.



Врачи переехали в Самарскую область из Сирии, а познакомились в Самарском государственном медицинском университете, будучи студентами лечебного факультета. Затем продолжили обучение в интернатуре СамГМУ: Аиссо Заимовна — на направлении «Акушерство и гинекология», Халед Джано — по программе «Педиатрия».



В феврале 2022 года специалисты трудоустроились в Ставропольскую центральную районную больницу в рамках программы «Земский доктор».



«Прежде чем принять решение о трудоустройстве, мы посетили Ставропольский район — поехали посмотреть, где нам предстоит жить и работать. Встретили нас очень радушно. Мы побывали в селе Подстепки, пообщались с администрацией сельского поселения и поняли, что хотим остаться жить именно здесь, — рассказал Адел Халед. — Коллектив учреждения нас поддержал, помог в обустройстве на новом месте. Мы получили жилье служебного найма, для ребенка было предоставлено место в детском саду. Проработав более 6 месяцев в Ставропольском районе, мы можем сказать, что очень рады тому, как сложились обстоятельства. Здесь живут добрые и отзывчивые люди».



Главный врач Ставропольской центральной районной больницы Лилия Малкина отметила, учреждение проводит планомерную работу по привлечению специалистов в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».



«В этом году 4 врача и 4 средних медицинских работника трудоустроились к нам в рамках этих кадровых программ. Мы стараемся окружить их вниманием и заботой, взаимодействуем с администрацией района по вопросу предоставления дополнительных мер социальной поддержки. До конца года планируем принять ещё 4 сотрудников — врача общей практики, врача-педиатра и врача-терапевта, а также заведующего фельдшерско-акушерским пунктом», — рассказала Лилия Геннадьевна.

Фото: минздрав СО