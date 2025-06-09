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Клиники Самары готовы к переходу на электронным медкартам

9 июня 2025 13:32
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Клиники Самары готовы к переходу на электронным медкартам

В Самаре подвели итоги медицинского форума «Жигулевская долина».

В Самаре 28-30 мая прошел ежегодный Всероссийский медицинский форум «Жигулевская долина», объединяющий ведущих российских специалистов и экспертов отрасли.

В рамках заседания секции по Законодательным изменениям, организации работы и соблюдению требований в области ЕГИСЗ выступил замминистра здравоохранения Самарской области, руководитель департамента информатизации и организационной деятельности Колесников Алексей Валерьевич. Он подчеркнул важность обеспечения цифровой трансформации за счет эффективного внедрения и развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Он отметил главную задачу ЕГИЗС — обеспечить безопасный обмен медицинской информацией между всеми участниками системы здравоохранения: государственными и частными медицинскими организациями, органами власти, аптечными сетями и лабораториями. Благодаря такому обмену данными становится возможным формирование единого цифрового контура, в котором каждый гражданин может получить своевременную и качественную медицинскую помощь, а врачи — актуальную информацию о состоянии здоровья пациентов.

По данным министерства здравоохранения Самарской области, показатель готовности со стороны частных медицинских организаций к переходу на электронные медицинские книжки достиг уровня 100%. Проблем во взаимодействии организаций и контрольно-надзорных органов нет.

В рамках этой же секции выступили представители компаний-интеграторов: МИАЦ, «Первый Бит», N3.Health и «1С». Представители ИТ-индустрии рассказали участникам форума о нюансах и вариантах подключения к ЕГИСЗ.

«По истечении нескольких лет нашей работы по подключению частных МО к ЕГИСЗ, хотим отметить, что клиники перестали всячески избегать этого процесса, готовы к интеграции и принимают ее необходимость. Сформировалось понимание, что электронная медицинская карта на Госуслугах станет еще одним преимуществом для клиники в условиях высокой конкуренции на рынке», – отметила Иванова Татьяна, руководитель департамента по автоматизации медицинских центров компании «Первый Бит».

 

 

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