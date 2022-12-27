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Губернатор Азаров в декабре передал 51 автомобиль в медучреждения Самарской области

27 декабря 2022 16:31
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Сегодня сразу 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи отправится в Сызранскую центральную городскую и районную больницы.

Во вторник, 27 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от 51 нового автомобиля неотложной и скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения региона.

«За последние годы благодаря нацпроекту, инициированному Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, мы значительно укрепили региональное здравоохранение», - отметил Губернатор, вручая ключи от 37 автомобилей неотложной помощи «Лада Ларгус» и 14 скорых на базе «ГАЗ».

Эта работа по укреплению и модернизации системы здравоохранения в регионе продолжалась несмотря на те вызовы, с которыми сегодня приходится справляться нашей стране.

«Несмотря на фактически экономическую войну, которую объявили страны Запада нашей стране, несмотря на их громкие заявления и настрой развалить нашу экономику и все социальные системы, даже в этих непростых условиях мы ни на один день не остановили реализации наших планов, которые мы обсудили, наметили вместе с жителями Самарской области», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В Самарской области продолжается строительство новых лечебных учреждений. За последние 5 лет на территории региона появилось 115 новых объектов системы здравоохранения, более 200 подразделений медучреждений были отремонтированы. Тысячи единиц медицинского оборудования было поставлено. Полностью обновлен автомобильный парк: за последние 5 лет приобретено 438 единиц автотранспорта для обеспечения работы первичного звена медицинской помощи и 215 автомобилей скорой медицинской помощи. И сейчас в медучреждениях области не осталось машин скорой помощи старше 5 лет.

«Конечно, все это - серьезный задел для главного – для сохранения жизни и здоровья людей. Но все эти усилия были бы бессмысленны без главного – без профессионализма, самоотдачи врачей, медсестер, санитаров, водителей. И я хочу всех вас еще раз искренне поблагодарить за все, что вы делаете для всех нас, для региона, спасая жизни людей», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что сегодня мы вновь сталкиваемся с высоким распространением вирусных инфекций. И снова на передовой в этой борьбе – медики.

«Мы должны все сделать, чтобы позаботиться о здоровье наших земляков, и знаю, что и сегодня врачи делают иногда невозможное, работая буквально 24 часа в сутки», - подчеркнул Глава региона.

Сегодня сразу 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи отправится в Сызранскую центральную городскую и районную больницы.

«Это будет большим подспорьем для нас, поможет в организации качественной доступной и экстренной медицинской помощи для населения Сызрани и Сызранского района. Наш автопарк сегодня обновится на 30%. Уже завтра новые современные автомобили выйдут на линию. Для нас это, конечно, подарок к Новому году», - поделилась главный врач медучреждения Вера Лиходедова.

Юрий Крылов работает водителем «скорой» одиннадцатый год. Признается, что работа нравится. Особенно сейчас, когда парк автомобильной техники медучреждений пополняется новыми автомобилями.

«Раньше на «уазиках», газелях работали. Сейчас мы приезжаем на вызовы к пациентам в теплых, комфортных, надежных машинах», - отметил он.

Главврач Сергиевской центральной районной больницы Сергей Бородулин в медицине с 1986 года. Такого внимания, такой поддержки здравоохранения никогда раньше не было, отмечает он. Всего в этом году Сергиевская ЦРБ получила 11 новых автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи. Это позволило полностью обновить парк автомобильной техники. Также врач сообщил, что в Сергиевском районе возводится новое клинико-диагностическое отделение, оснащенное всем необходимым оборудованием для проведения современной диагностики.

 «Я работаю давно. Но такого объема финансовой поддержки никогда не было. Все мы прекрасно понимаем, какое сейчас непростое время. Но поддержка медучреждений региона со стороны Правительства, Губернатора Самарской области, ощущается постоянно. Это внимание к сфере здравоохранения позволяет сделать лечебные учреждения современными и удобными как для пациентов, так и для медработников», - подчеркнул Сергей Бородулин.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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