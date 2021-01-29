Где в Самарской области подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

29 января в Самарской области подтверждено 277 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 140 в г. Самара
- 58 в г. Тольятти
- 16 в г. Сызрань
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Сызранском районе
- 3 в г. Отрадный
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Кинель
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Пестравском районе
238 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 39686 случаев коронавируса.
Скончались 810 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 81 года, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 47 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,37, по стране - 49,44.
Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,89.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7015, нарастающим итогом 1690703, передает пресс-служба оперштаба СО..
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