Где в Самарской области подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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29 января в Самарской области подтверждено 277 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 140 в г. Самара

- 58 в г. Тольятти

- 16 в г. Сызрань

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Сызранском районе

- 3 в г. Отрадный

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г. Кинель

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Пестравском районе



238 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 39686 случаев коронавируса.

Скончались 810 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 81 года, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчина 47 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,37, по стране - 49,44.

Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,89.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7015, нарастающим итогом 1690703, передает пресс-служба оперштаба СО..