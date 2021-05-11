Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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11 мая в регионе подтверждено 96 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 22 в г. Самара

- 31 в г. Тольятти

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 9 в г. Сызрань

- 7 в г. Октябрьск

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Большеглушицком районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Шигонском районе

79 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62773 случая коронавируса.



Скончались 1647 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 41, 62, 82 лет, мужчины 51, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 64, 85 лет; женщина 82 лет;

мужчины 47, 70, 73, 83 лет, женщины 75, 84 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 51,58, по стране - 78,07.

Коэффициент летальности в области - 2,62, в стране - 2,33.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5417, нарастающим итогом 2433196.