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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

11 мая 2021 14:07
108
В Самаре заболели 22 человека.

11 мая в регионе подтверждено 96 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 22 в г. Самара
- 31 в г. Тольятти
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 9 в г. Сызрань
- 7 в г. Октябрьск
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Большеглушицком районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Шигонском районе

79 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62773 случая коронавируса.

Скончались 1647 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 41, 62, 82 лет, мужчины 51, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 64, 85 лет; женщина 82 лет;
мужчины 47, 70, 73, 83 лет, женщины 75, 84 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 51,58, по стране - 78,07.

Коэффициент летальности в области - 2,62, в стране - 2,33.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5417, нарастающим итогом 2433196.

Теги: коронавирус новые случаи

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