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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

7 сентября 2021 16:08
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В Самаре за сутки заболели 174 человека.

7 сентября в регионе подтверждено 460 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 174 в г. Самара
- 85 в г. Тольятти
- 23 в г.Новокуйбышевск
- 20 в г. Сызрань
- 15 в г. Кинель
- 13 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в г. Отрадный
- 9 в Ставропольском районе
- 8 в Волжском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 6 в Красноармейском районе
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Елховском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в г.о. Жигулевск
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Сызранском районе

437 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 93367 случаев коронавируса.

Скончались 3384 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 54 лет, женщина 69 лет;
мужчины 50, 67, 71, 82 лет, женщины 60, 60, 65, 70, 74, 85, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 43, 64, 65, 68 лет, женщины 60, 68, 71, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 73 года, страдавшая заболеванием почек;
мужчина 81 год, страдавший онкологическим заболеванием;
женщина 56 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 105,98,
по стране - 129,3.
Коэффициент летальности в области - 3,62, в стране - 2,68.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7790, нарастающим итогом 3396071.

 

Фото:   pixabay

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