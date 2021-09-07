Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

200

7 сентября в регионе подтверждено 460 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 174 в г. Самара

- 85 в г. Тольятти

- 23 в г.Новокуйбышевск

- 20 в г. Сызрань

- 15 в г. Кинель

- 13 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в г. Отрадный

- 9 в Ставропольском районе

- 8 в Волжском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 6 в Красноармейском районе

- 6 в Сергиевском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в Приволжском районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Елховском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в г.о. Жигулевск

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в Борском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Сызранском районе



437 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 93367 случаев коронавируса.



Скончались 3384 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 54 лет, женщина 69 лет;

мужчины 50, 67, 71, 82 лет, женщины 60, 60, 65, 70, 74, 85, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 43, 64, 65, 68 лет, женщины 60, 68, 71, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 73 года, страдавшая заболеванием почек;

мужчина 81 год, страдавший онкологическим заболеванием;

женщина 56 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 105,98,

по стране - 129,3.

Коэффициент летальности в области - 3,62, в стране - 2,68.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7790, нарастающим итогом 3396071.

Фото: pixabay