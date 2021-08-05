Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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5 августа в регионе подтвержден 461 случай новой коронавирусной инфекции:

- 190 в г. Самара

- 63 в г. Тольятти

- 22 в г. Новокуйбышевск

- 20 в г. Кинель

- 16 в г. Сызрань

- 12 в г. Чапаевск

- 11 в г. Отрадный

- 6 в г. Жигулевск

- 1 в г. Октябрьск

- 26 в Красноярском районе

- 19 в Ставропольском районе

- 15 в Сергиевском районе

- 9 в Кинельском районе

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 9 в Богатовском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Приволжском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Волжском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Елховском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

427 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 78628 случаев коронавируса.

Скончались 2715 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 61, 74, 80, 81, 82, 83, 85 лет, мужчины 48, 77, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 71 года;

женщина 28 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 66 лет, женщины 48, 60, 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 85,02, по стране - 111,31.

Коэффициент летальности в области - 3,45, в стране - 2,55.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8863, нарастающим итогом 3104545.