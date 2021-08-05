Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

5 августа в регионе подтвержден 461 случай новой коронавирусной инфекции:
- 190 в г. Самара
- 63 в г. Тольятти
- 22 в г. Новокуйбышевск
- 20 в г. Кинель
- 16 в г. Сызрань
- 12 в г. Чапаевск
- 11 в г. Отрадный
- 6 в г. Жигулевск
- 1 в г. Октябрьск
- 26 в Красноярском районе
- 19 в Ставропольском районе
- 15 в Сергиевском районе
- 9 в Кинельском районе
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в Богатовском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Волжском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Елховском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
427 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 78628 случаев коронавируса.
Скончались 2715 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 61, 74, 80, 81, 82, 83, 85 лет, мужчины 48, 77, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 71 года;
женщина 28 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 66 лет, женщины 48, 60, 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 85,02, по стране - 111,31.
Коэффициент летальности в области - 3,45, в стране - 2,55.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8863, нарастающим итогом 3104545.