Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

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31 января в регионе подтверждено 307 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 155 в г. Самара

- 72 в г. Тольятти

- 11 в г. Сызрань

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 7 в Сергиевском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в Сызранском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в г. Отрадный

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в г. Кинель

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Нефтегорском районе



269 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 38 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 40298 случаев коронавируса.



Скончались 820 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 58, 64, 91 года, женщины 57, 68, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 92 года, страдавшая заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы;

мужчина 63 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,68, по стране - 50,12.

Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,9.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7207, нарастающим итогом 1706461, передает пресс-служба оперштаба СО.