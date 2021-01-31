Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

31 января в регионе подтверждено 307 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 155 в г. Самара
- 72 в г. Тольятти
- 11 в г. Сызрань
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 7 в Сергиевском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Сызранском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в г. Отрадный
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в г. Кинель
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Нефтегорском районе
269 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 38 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 40298 случаев коронавируса.
Скончались 820 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 58, 64, 91 года, женщины 57, 68, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 92 года, страдавшая заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы;
мужчина 63 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,68, по стране - 50,12.
Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,9.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7207, нарастающим итогом 1706461, передает пресс-служба оперштаба СО.
Добавить комментарий