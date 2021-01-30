Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

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30 января в регионе подтверждено 305 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 142 в г. Самара

- 73 в г. Тольятти

- 12 в г. Сызрань

- 10 в Сызранском районе

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в Кинельском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в г. Отрадный

- 5 в Красноярском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в г. Кинель

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Нефтегорском районе



269 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 39991 случаев коронавируса.



Скончались 812 человек (нарастающим итогом), в том числе

- женщина 70 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

- женщина 65 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,43, по стране - 49,79.

Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,89.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8551, нарастающим итогом 1699254, передает пресс-служба оперштаба СО.