Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

30 января в регионе подтверждено 305 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 142 в г. Самара
- 73 в г. Тольятти
- 12 в г. Сызрань
- 10 в Сызранском районе
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Кинельском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в г. Отрадный
- 5 в Красноярском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в г. Кинель
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Нефтегорском районе
269 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 39991 случаев коронавируса.
Скончались 812 человек (нарастающим итогом), в том числе
- женщина 70 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
- женщина 65 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,43, по стране - 49,79.
Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,89.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8551, нарастающим итогом 1699254, передает пресс-служба оперштаба СО.
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