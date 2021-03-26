Для пациентов с коронавирусом активно возводят новый модульный корпус на территории тольяттинской больницы №5

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По поручению Дмитрия Азарова на территории Самарской больницы Середавина и Тольяттинской больницы №5 идет активное возведение модульных зданий приемно-диагностических сортировочных отделений для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В Тольятти будет возведено одноэтажное отдельно стоящее здание. В его состав будут входить блоки шлюзования на чисто/грязную зоны, приемно-диагностический блок. Здесь же разместятся коечный блок и реанимационное отделение.

«Параллельно с возведением металлоконструкций мы запустили работы по монтажу коммуникаций, электросетей, — рассказал представитель организации подрядчика Данил Когинов. — Делаем все, чтобы максимально ускорить процесс работы. Используем все самые современные материалы»

«В новом корпусе будут приемное отделение, КТ, лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ, — рассказал заместитель главного врача больницы Николай Каравашкин. — В корпусе будет проводиться сортировка пациентов с новой коронавирусной инфекцией, диагностические исследования, осмотры пациентов. Скорость возведения нового корпуса поражает, за 3 месяца мы уже видим очертания корпуса. При этом все строится с соблюдением всех санитарных норм».

Подобный модульный корпус сейчас возводится и на территории Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Планируется, что новые корпуса больниц начнут работу уже летом 2021 года.