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Для пациентов с коронавирусом активно возводят новый модульный корпус на территории тольяттинской больницы №5

26 марта 2021 22:06
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В Тольятти будет возведено одноэтажное отдельно стоящее здание.

По поручению Дмитрия Азарова на территории Самарской больницы Середавина и Тольяттинской больницы №5  идет активное  возведение модульных зданий приемно-диагностических сортировочных отделений для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В Тольятти будет возведено одноэтажное отдельно стоящее здание. В его состав будут входить блоки шлюзования на чисто/грязную зоны, приемно-диагностический блок. Здесь же разместятся коечный блок и реанимационное отделение.

«Параллельно с возведением металлоконструкций мы запустили работы по монтажу коммуникаций, электросетей, — рассказал представитель  организации подрядчика Данил Когинов. — Делаем все, чтобы максимально ускорить процесс работы. Используем  все самые современные материалы»

«В новом  корпусе будут   приемное отделение,  КТ, лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ, — рассказал заместитель  главного врача больницы  Николай Каравашкин. — В корпусе будет проводиться сортировка пациентов с новой коронавирусной инфекцией, диагностические исследования, осмотры пациентов. Скорость возведения нового корпуса поражает,  за 3 месяца мы уже видим очертания корпуса. При этом   все строится с соблюдением всех санитарных норм».

Подобный модульный корпус сейчас возводится и на территории Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Планируется, что новые корпуса больниц начнут работу уже летом 2021 года.

 

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Комментарии

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