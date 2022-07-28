Для большей доступности первичной медпомощи в регионе активно используются мобильные медкомплексы

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Для повышения доступности первичной медицинской помощи, профилактических мероприятий жителям отдаленных территорий и малых населенных пунктов в регионе активно используются мобильные медицинские комплексы. В этом году выездные формы работы позволили осмотреть, в том числе с целью диспансерного наблюдения, более 116 тысяч человек.



Мобильные фельдшерско-акушерские пункты эффективно используются для оказания помощи жителям Кинельского района.



«На территории муниципального района работают два передвижных медицинских комплекса, — рассказал заместитель главного врача Кинельской центральной больницы города и района Самигулла Каланчуков. — Они помогают приблизить медицинскую помощь к жителям населенных пунктов с численностью населения менее 100 человек. Жители могут, не выезжая из села, в удобное для них время сделать столь важную сегодня прививку от новой коронавирусной инфекции, пройти врачебный осмотр, диспансеризацию».



В составе мобильных медицинских бригад к жителям выезжают наиболее востребованные специалисты, в том числе врач-терапевт, врач-хирург, врач-гинеколог, при необходимости — врач-невролог.



«То, что доктора приехали прямо к дому, — это, конечно, удобно. Мне, например, нужно кровь на сахар проверить, — рассказала жительница села Александровка Кинельского района Валентина Семенова. — Я давно не была на приеме у специалиста. Если бы не медицинский пункт на колесах, в больницу я бы не скоро поехала. А тут — поъехал ФАП, и есть возможность проконсультироваться».



Ирина Зуйкова живет в Александровке более 23 лет, мобильный фельдшерско-акушерский пункт посещает не в первый раз.



«Очень удобно, что выезжает такой медпункт, — считает Ирина Владимировна. — Мне нужно было взять направления — к хирургу и на анализы. Ехать в больницу за направлениями не очень удобно, а тут мне врач все направления выписал».



В учреждении составлен график выездов мобильных фельдшерско-акушерских пунктов до конца года.



«Специалисты каждый день выезжают в малые, отдаленные села, — подчеркнул Самигулла Каланчуков. — Чтобы каждый мог попасть на прием к специалистам, пройти вакцинацию или диспансеризацию, за неделю предупреждаем фельдшера, чтобы он оповестил жителей. Иногда в течение одного дня мобильная бригада посещает два населенных пункта. При необходимости выезжает и передвижной флюорографический комплекс».

Фото: минздрав СО