Диспансеризацию за 11 месяцев 2023 года прошли более 1 млн 200 тысяч жителей Самарской области

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Профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, включая углубленную, за 11 месяцев 2023 года прошли более 1 млн 200 тысяч жителей Самарской области старше 18 лет. Это на 27% больше, чем в прошлом году.



В процессе диспансеризации у жителей впервые были выявлены 121 000 хронических заболеваний.

Таким образом заболевания, о которых пациенты ранее не знали, выявляются у каждого 10 жителя, прошедшего диспансеризацию.



Впервые диагностированы хронические неинфекционные заболевания:

болезни системы кровообращения – 32778 случаев

злокачественные новообразования - 2101 случаев. Более 70% всех онкологических заболеваний выявлены на ранних стадиях.

сахарный диабет - 3502 случаев

хронические заболевания органов дыхания - 5103 случаев

болезни органов пищеварения - 7612 случаев.

Все пациенты с выявленными заболеваниями взяты на диспансерное наблюдение.



Почти у 780 тысяч жителей выявили факторы риска развития хронических заболеваний:

избыточная масса тела и ожирение

курение

нерациональное питание

повышенный уровень холестерина и сахара в крови

недостаточная физическая активность.



В рамках 2 этапа диспансеризации таким гражданам проводилось углубленное профилактическое консультирование.



«Мы постоянно работаем над формированием приверженности к профилактической медицине. Важно, чтобы процесс заботы о здоровье был двухсторонним. И профилактические, и лечебные процессы включают всегда 2 участников: жителя и систему здравоохранения, представленную врачом, фельдшером, медсестрой. Каждый человек должен знать о состоянии своего здоровья и иметь фактически свой паспорт здоровья. Это помогает понимать на перспективу, что он должен предпринять касательно своего здоровья. Мы приглашаем на диспансеризацию всех. И тех, у кого нет симптомов болезней, имеются минимальные факторы риска, и тех, у которых есть и факторы риска, и уже диагностированы хронические заболевания. Что касается системы здравоохранения, то мы работаем над созданием профилактических программ, страховые компании обзванивают жителей, приглашают пациентов на диспансеризацию. В этом году у нас показатель охвата по профилактическим мероприятиям 60% населения. Показатель на следующий год – 70%. В 2024 году мы должны охватить на 300 тысяч жителей больше», - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Фото: Минздрав региона