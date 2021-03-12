Более 77,8 млн рублей поступит на единовременные выплаты работникам медучреждений Самарской области

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Правительство Самарской области выделило более 77,8 млн рублей на единовременные выплаты работникам медучреждений, которые контактируют с больными коронавирусом при диагностике и лечении инфекции.

Из этой же суммы выделят деньги и на единовременные выплаты водителям «скорых», выезжающих в составе медицинских бригад к больным с Covid-19.

По данным на 12 марта, диагноз «коронавирус» в области поставили еще 252 гражданам (всего с начала эпидемии заболели 51 716 человек). За последние сутки скончалось 14 человек (всего – 972).

По информации руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой, показатель заболеваемости на 9 марта составил 8,15 на 100 тысяч населения (по РФ – 6,43). В пяти возрастных группах (до 1 года, 1-6 лет, 7-14 лет, 50-64 года, 65+) заболеваемость снизилась, в трех (15-17 лет, 18-29 лет, 30-49 лет) – возросла, пишет "Другой город".