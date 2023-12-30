Безопасные каникулы: советы главного педиатра Тольятти

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Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о Тольятти, главный врач Тольяттинской детской клинической больницы Светлана Гаршина:



"В период новогодних каникул надо позаботиться не только о развлечениях, но и о безопасности ребенка.



Во время каникул режим дня у детей может нарушиться. Время, когда ребенок ложится спать, кушает, гуляет, должно оставаться таким же, как и в обычные учебные дни. Возможны небольшие отклонения от режима, но в пределах разумного. Следите за временем, которое ребенок проводит за компьютером, телевизором и гаджетами. Если режим дня соблюдаться не будет, переключиться на привычный учебный ритм будет сложнее, и это станет стрессом для детского организма.



Еще один важный момент – питание во время каникул. Непривычные продукты, избыток сладостей – все эти новогодние традиции не лучшим образом сказываются на работе желудка, выработке пищеварительных ферментов и желчи, моторике и микрофлоре кишечника. Конечно, отступления от привычного меню в праздники неизбежны, но даже в этом случае родителям важно контролировать, что, когда и сколько ест ребенок. Чтобы не было обострений аллергии, заболеваний ЖКТ и других проблем, не стоит нагружать ребенка жирной, сладкой, копченой продукцией, газированными напитками, цитрусовыми.

Добавляйте в рацион побольше овощей, зелени, мяса, фруктов, молочных продуктов.



Активный зимний отдых должен быть под контролем родителей. Убедитесь,что все спортивное снаряжение исправно и в полном порядке. Обязательно проведите инструктаж с детьми, как вести себя во время катания со спортивным снаряжением. Поговорите о том, как опасно кататься около проезжей части.



Соблюдайте простые правила:

минимизируйте посещения общественных мест, отдавайте предпочтение прогулкам на свежем воздухе с учетом погодных условий

носите маски в общественных местах

чаще мойте руки

проветривайте помещение"