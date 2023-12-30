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Безопасные каникулы: советы главного педиатра Тольятти

30 декабря 2023 23:28
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Безопасные каникулы: советы главного педиатра Тольятти

Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о Тольятти,  главный врач Тольяттинской детской клинической больницы Светлана Гаршина:  
 
"В период новогодних каникул надо позаботиться не только о развлечениях, но и о безопасности ребенка.  
 
Во время каникул режим дня у детей может нарушиться. Время, когда ребенок ложится спать, кушает, гуляет, должно оставаться таким же, как и в обычные учебные дни. Возможны небольшие отклонения от режима, но в пределах разумного. Следите за временем, которое ребенок проводит за компьютером, телевизором и гаджетами. Если режим дня соблюдаться не будет, переключиться на привычный учебный ритм будет сложнее, и это станет стрессом для детского организма. 
 
Еще один важный момент – питание во время каникул. Непривычные продукты, избыток сладостей – все эти новогодние традиции не лучшим образом сказываются на работе желудка, выработке пищеварительных ферментов и желчи, моторике и микрофлоре кишечника. Конечно, отступления от привычного меню в праздники неизбежны, но даже в этом случае родителям важно контролировать, что, когда и сколько ест ребенок. Чтобы не было обострений аллергии, заболеваний ЖКТ и других проблем, не стоит нагружать ребенка жирной, сладкой, копченой продукцией, газированными напитками, цитрусовыми. 

Добавляйте в рацион побольше овощей, зелени, мяса, фруктов, молочных продуктов.
 
Активный зимний отдых должен быть под контролем родителей. Убедитесь,что все спортивное снаряжение исправно и в полном порядке. Обязательно проведите инструктаж с детьми, как вести себя во время катания со спортивным снаряжением. Поговорите о том, как опасно кататься около проезжей части.  
 
Соблюдайте простые правила:  
 минимизируйте посещения общественных мест, отдавайте предпочтение прогулкам на свежем воздухе с учетом погодных условий  
 носите маски в общественных местах 
чаще мойте руки
 проветривайте помещение"

Теги: Акценты

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