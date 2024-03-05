Армен Бенян проконтролировал работу медицинских подразделений Сызрани

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Армен Бенян с рабочим визитом посетил Сызрань. Руководитель ведомства проконтролировал работу медицинских подразделений, совместно с главой города Анатолием Лукиенко и врио заместителя министра Денисом Бутолиным встретился с коллективом Сызранской больницы.



Армен Бенян ознакомился с работой приемного отделения. Также совместно с главным врачом Верой Лиходедовой проконтролировал работу нового рентгендиагностического цифрового комплекса, эндоскопического оборудования, компьютерного томографа. Учреждение оснащено современной медтехникой благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Со специалистами обсудили возможности информационных медицинских систем, необходимость развития телемедицинских технологий.



Также руководитель ведомства посетил Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии – подразделение кардиодиспансера, который работает в Сызрани с апреля 2023 года. За это время специализированная помощь оказана свыше 1000 жителям Правобережья Волги.



На встрече с коллективом Вера Лиходедова рассказала о достижениях за последние годы:

- построены новые объекты - инфекционный корпус и детская поликлиника

- открыт Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова. Он оснащен всем необходимым для проведения плановых и экстренных операций

- установлен новый 64 срезовый компьютерный томограф для диагностики сосудистых заболеваний

- проведен капитальный ремонт отделения детской хирургии, диагностических кабинетов

- возведены 3 фельдшерско-акушерских пункта и один офис врача общей практики

- новый автотранспорт - автомобиль для оказания паллиативной медицинской помощи и 9 машин "скорой"

- открыты новые отделения - гериатрическое и реанимация для больных с инсультами

- в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в 2023 году получено 576 единиц оборудования

создано единое информационное пространство.



«Полтора года Сызранская больница работает в статусе территориального медицинского объединения. И мы отмечаем положительные результаты в организации медицинской помощи. Это достижение команды всех специалистов учреждения, - отметил Армен Бенян. - Поэтапно работая над улучшением условий и внедрением новых организационных решений, мы продолжим развивать медицину Правобережья Волги.

Все преобразования направлены на двух главных людей системы здравоохранения – медицинского работника и пациента. В этом году планируется поставка двух мобильных медицинских комплексов для повышения доступности профилактических мероприятий для детей и взрослых, в том числе в отдаленных населённых пунктах. Прорабатываем вопрос строительства приемно-диагностического отделения Сызранской больницы».



Армен Бенян поблагодарил коллектив больницы за результаты работы и вручил коллегам ведомственные награды.

Фото: минздрав СО