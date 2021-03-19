60 случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Самаре

19 марта в регионе подтверждено 214 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 60 в г. Самара
- 35 в г. Тольятти
- 15 в г. Чапаевск
- 9 в Кинельском районе
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 9 в г. Сызрань
- 7 в Сергиевском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Волжском районе
- 6 в Красноярском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в г. Отрадный
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Похвистнево
188 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 53320 случаев коронавируса.
Скончались 1016 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 65 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;
женщина 62 года, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями почек и эндокринной системы;
мужчины 61, 66, 81 года, женщины 56, 82 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 68 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 31,81, по стране - 64,57.
Коэффициент летальности в области - 1,9, в стране - 2,12.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9265, нарастающим итогом 2068725, передает пресс-служба оперштаба СО.
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