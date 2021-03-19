60 случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Самаре

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19 марта в регионе подтверждено 214 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 60 в г. Самара

- 35 в г. Тольятти

- 15 в г. Чапаевск

- 9 в Кинельском районе

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 9 в г. Сызрань

- 7 в Сергиевском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Волжском районе

- 6 в Красноярском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Приволжском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в г. Отрадный

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г. Похвистнево



188 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 53320 случаев коронавируса.



Скончались 1016 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 65 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;

женщина 62 года, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями почек и эндокринной системы;

мужчины 61, 66, 81 года, женщины 56, 82 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчина 68 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 31,81, по стране - 64,57.

Коэффициент летальности в области - 1,9, в стране - 2,12.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9265, нарастающим итогом 2068725, передает пресс-служба оперштаба СО.