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Жителя Жигулевска будут судить за попытку убийства знакомого

10 декабря 2023 18:39
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Он стрелял в мужчину и пытался переехать машиной.

Следственным отделом Жигулевска завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого по статьям "Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия", "Незаконное изготовление оружия" и "Хулиганство".

"11 июня 2023 года обвиняемый, находясь   в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, из-за ранее возникшей ссоры произвел выстрел в 45-летнего местного жителя через лобовое стекло, из находившегося при себе переделанного гладкоствольного ружья, а затем  совершил на мужчину наезд на автомобиле", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Свой преступный умысел, направленный на убийство, мужчина не довел до конца из-за промаха при выстреле, а также активного сопротивления потерпевшего, который запрыгнул на капот автомобиля, что позволило избежать смертельных и тяжких телесных повреждений.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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