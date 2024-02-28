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В Тольятти женщина похитила из магазина алкоголь на сумму свыше 15 000 рублей

28 февраля 2024 15:06
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Установлено, что похитительница - 23-летняя женщина, ранее судимая за имущественные преступления.

В Тольятти полицейские задержали подозреваемую в краже из магазина.

По данным полицейских, женщина похитила с прилавка алкогольную продукцию на сумму свыше 15 000 рублей.

В отдел полиции по Комсомольскому  району обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что ночью неизвестный похитил с прилавка алкогольную продукцию. Причиненный ущерб составил более 15 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия и обнаружили следы пальцев рук, пригодные для идентификации. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Информацию незамедлительно передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые установили места возможного нахождения 23-летней   женщины, ранее судимой за имущественные преступления.

Как установили сотрудники полиции, задержанная, взломав входную дверь, проникла внутрь магазина и похитила алкоголь, который продала случайным прохожим, а денежные средства потратила наличные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещени". 

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Тольятти Уголовное дело

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