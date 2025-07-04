В Самарской области из-за возникшего конфликта мужчина, угрожая ножом, напал на женщину и ее сына

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В ходе мониторинга соцмедиа выявлена публикация, в которой сообщается, что в мае 2025 года из-за возникшего конфликта мужчина, угрожая ножом, напал на женщину и ее несовершеннолетнего сына.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предметов в качестве оружия).

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО