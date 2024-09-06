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В Самаре уроженец Таджикистана предстанет перед судом за жестокое убийство девушки

6 сентября 2024 15:44
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В 2023 году обвиняемый в сети Интернет нашел объявление девушки, которая продавала автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200».

Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого по статьям "Убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем" и "Разбой, совершенный в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

"В 2023 году обвиняемый в сети Интернет нашел объявление девушки, которая продавала автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200».  Введя продавца в заблуждение относительно приобретения автомобиля, мужчина приехал из соседнего субъекта в Самару и прибыл на встречу с продавцом. После чего, он сел к ней в автомобиль, а когда девушка начала движение, нанес ей  имеющимся при себе ножом не менее трех колюще-режущих ударов в область шеи и туловища, после чего вытолкнул ее из машины на дорогу, а сам скрылся с места преступления. Потерпевшая скончалась на месте преступления. В этот же день похищенный автомобиль был обнаружен недалеко от места преступления", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД СО в Татарстане. В отношении обвиняемого судом по ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Фото:   freepik.com

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