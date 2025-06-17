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В Самаре руководитель строительной организации более двух месяцев не выплачивал зарплату работникам

17 июня 2025 17:40
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На сумму более 150 тысяч рублей.

Ленинским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительной организации по статье "Полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы".

По версии следствия, в период с февраля по март 2025 года подозреваемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты сотрудникам организации на сумму более 150 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, предпринимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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