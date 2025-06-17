В Самаре руководитель строительной организации более двух месяцев не выплачивал зарплату работникам

107

Ленинским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительной организации по статье "Полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы".



По версии следствия, в период с февраля по март 2025 года подозреваемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты сотрудникам организации на сумму более 150 тысяч рублей.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, предпринимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО