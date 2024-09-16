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Тольяттинец 11 лет проведет в колонии за убийство отца 

16 сентября 2024 19:09
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В ходе ссоры со своим 65-летним отцом, возникшей на бытовой почве, он нанес ему несколько ударов ножом.

Собранные следственным отделом Тольятти доказательства признаны судом остаточными для вынесения приговора ранее судимому 37-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве.

Установлено, что 20 января 2024 года злоумышленник, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 65-летним отцом, возникшей на бытовой почве, нанес ему несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Тольятти

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