Тольяттинец 11 лет проведет в колонии за убийство отца 

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Собранные следственным отделом Тольятти доказательства признаны судом остаточными для вынесения приговора ранее судимому 37-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве.

Установлено, что 20 января 2024 года злоумышленник, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 65-летним отцом, возникшей на бытовой почве, нанес ему несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО