Сына Жириновского арестовали за драку в ресторане

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Тверской суд Москвы отправил под административный арест Олега Эдельштейна, внебрачного сына политика Владимира Жириновского, за нападение на полицейского. Об этом в четверг, 16 февраля, «Известиям» сообщили в пресс-службе суда.

Ближайшие 15 суток Эйдельштейн проведет в камере.

Источник «Известий» сообщил, что правоохранительные органы задержали Эдельштейна за драку в ресторане и нападение на инспектора патрульно-постовой службы (ППС).

Инцидент произошел в ресторане «Ткемали» на Лубянке. По словам источника, сын политика вел себя агрессивно, оскорблял сотрудников, ударил инспектора ППС в грудь.

Эдельштейн был доставлен в отделение полиции. В отношении него возбудили административное дело по статье «Хулиганство».

Олег Эйдельштейн заявил во время рассмотрения его дела о хулиганстве в ресторане "Ткемали", что не бил полицейского, который пытался его задержать. Об этом сказано в постановлении суда об аресте Эйдельштейна, с которым ознакомился ТАСС.

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