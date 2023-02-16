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Сына Жириновского арестовали за драку в ресторане

16 февраля 2023 20:46
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Ближайшие 15 суток Эйдельштейн проведет в камере.

Тверской суд Москвы отправил под административный арест Олега Эдельштейна, внебрачного сына политика Владимира Жириновского, за нападение на полицейского. Об этом в четверг, 16 февраля, «Известиям» сообщили в пресс-службе суда.

Ближайшие 15 суток Эйдельштейн проведет в камере.

Источник «Известий» сообщил, что правоохранительные органы задержали Эдельштейна за драку в ресторане и нападение на инспектора патрульно-постовой службы (ППС).

Инцидент произошел в ресторане «Ткемали» на Лубянке. По словам источника, сын политика вел себя агрессивно, оскорблял сотрудников, ударил инспектора ППС в грудь. 

Эдельштейн был доставлен в отделение полиции. В отношении него возбудили административное дело по статье «Хулиганство».

Олег Эйдельштейн заявил во время рассмотрения его дела о хулиганстве в ресторане "Ткемали", что не бил полицейского, который пытался его задержать. Об этом сказано в постановлении суда об аресте Эйдельштейна, с которым ознакомился ТАСС.

 

Фото:  ru.freepik.com

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