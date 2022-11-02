Прокуратура Москвы сообщила о задержании водителя грузовика, раздавившего машину такси

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Прокуратура Москвы сообщает о задержании водителя грузовика, который подмял такси с пассажиркой под стоявший впереди автобус, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на улице 1905 года грузовик столкнулся с такси, а затем с автобусом и с места ДТП скрылся. Жертвами аварии с участием такси и грузовика в центре столицы стала 34-летняя москвичка и 30-летний уроженец Нижегородской области, также пострадал один человек в автобусе.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Виновнику грозит лишение свободы до 15 лет.

"27-летний виновник ДТП на ул. 1905 года задержан", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Фото: АГН "Москва" / Мобильный репортер / РИА Новости