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Подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в Самарской области, уволен из органов внутренних дел

30 июля 2021 18:23
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Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Полицейский, подозреваемый в убийстве девочки в поселке Петра Дубрава, уволен из органов внутренних дел.

"Сегодня сотрудниками оперативно-разыскной части СБ ГУ МВД России по Самарской области по подозрению в причастности к совершению противоправного деяния был задержан сотрудник органов внутренних дел. По результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

 

Теги: полицейский убийство уволен

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