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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области»: деятели культуры рассказали, почему они идут на выборы

7 сентября 2024 11:14
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«Голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области»: деятели культуры рассказали, почему они идут на выборы

6, 7 и 8 сентября проходит голосование на выборах губернатора Самарской области. Жители региона продолжают идти на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор.

Директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов отметил, что в эти дни мы определяем вектор развития губернии на ближайшие годы: «Участие в выборах губернатора Самарской области – это гражданский долг каждого, ведь мы голосуем за будущее нашего региона. Важно обеспечить социальную и политическую стабильность, повышать уровень жизни и благополучия граждан, поддерживать семьи, молодёжь, развивать сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта. Если вы любите Самарскую область, неравнодушны к тому, что в ней происходит и будет происходить, будет ли она процветать и добиваться успехов, то вы придете и сделаете свой выбор».

Народный артист РФ, дирижер, художественный руководитель Самарской филармонии Михаил Щербаков подчеркивает значимость примера старшего поколения: «Прийти на выборы и отдать свой голос за будущее региона - долг каждого человека. Я вижу в этом и свою личную миссию. Рад наблюдать, что не только старшее поколение активно ходит на выборы, но и молодые люди не остаются в стороне, а голосуют, проявляя свою гражданскую и патриотическую позицию!»

Проголосовала и директор Тольяттинской филармонии Лидия Семенова, она уверена, что участие в выборах - это возможность для каждого внести свой вклад в будущее: «Сегодня мы выбираем губернатора Самарской области, и это, несомненно, важный и ответственный выбор, который повлияет на развитие региона. И голосуя сегодня, я конечно голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области. Ведь культура не менее важна, чем экономические и технологические прорывы».

Актриса театра «СамАрт» Мария Феофанова приняла участие в выборах вместе с супругом и родными: «Мы всей семьей всегда стараемся на выборы прийти одними из первых, чтобы показать пример своим небезразличием. Так было заведено и у моих родителей, они очень активные, всегда принимали участие в жизни общества и меня так же воспитали. То есть в нашей семье из поколения в поколение передаётся эта ответственность и я считаю, что это действительно важно». По мнению Марии, молодые люди недооценивают выборы: «Людям, которые думают, что от них ничего не зависит, мне хочется сказать, что это не так, каждый из нас сам делает свой выбор, нельзя просто стоять в стороне и думать, что ваше мнение ничего не значит, очень важно пойти проголосовать, это обязанность каждого гражданина России. Хорошо, что сейчас для голосования выделяется 3 дня, можно пойти на избирательный участок в любое удобное время. И, мне кажется, это всё-таки должен быть праздник для людей, ощущение, что ты причастен к истории, сам строишь свою жизнь, свою судьбу. Мы имеем право выбора и должны реализовать его, как раз для того, чтобы за нас это выбор никто другой не сделал».

Теги: В центре внимания Прямая речь/Интервью

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