Врачи извлекли из пациента электрическую щётку, работавшую более часа

В Москве 19-летнего парня госпитализировали после того, как в его прямой кишке застряла электрическая зубная щётка. По данным SHOT, юноша «включил щётку на максимально активный режим чистки и засунул в место не по назначению». В процессе насадка отделилась и осталась у него в руке, а корпус ушёл внутрь и продолжал вибрировать больше часа.

Юноша пытался справиться сам: боль усиливалась, но он стеснялся обращаться к родителям и вызывать врачей. Когда «боль стала нестерпимо адской», ему всё-таки пришлось звонить в экстренные службы. Медики, как пишет SHOT, «сильно удивились» увиденному и доставили пациента в больницу, где устройство извлекли.

После процедуры парень отказался от дальнейшей госпитализации. Его состояние стабилизировали и отпустили домой. Теперь ему назначили курс лечения ректальными свечами, что стандартно при травмах слизистой прямой кишки, пишет МК.

18+