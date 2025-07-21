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В Самаре 25% работодателей считают, что сотрудники, которые занимаются спортом, работают лучше

21 июля 2025 13:06
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В Самаре 25% работодателей считают, что сотрудники, которые занимаются спортом, работают лучше

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

Каждая вторая компания (49%) не видит разницы в продуктивности между сотрудниками, которые занимаются спортом, и теми, кто им не интересуется. По их мнению, любители физической активности работают так же, как и остальные. 25% работодателей считают, что спортсмены демонстрируют более высокие результаты. Лишь в 5% организаций полагают, что увлечение спортом негативно сказывается на эффективности труда: «Фанатичные спортсмены иногда травмируются и уходят на больничный, чем создают лишнюю нагрузку на коллег».

Для большинства компаний (65%) спортивная подготовка соискателя не играет роли при приеме на работу. 33% работодателей рассматривают хорошую физическую форму как преимущество кандидата при прочих равных, и только 1% считает это недостатком.

Стимулирует заниматься спортом и поощряет физическую активность персонала сегодня только 1 компания из 4. 13% организаций периодически проводят корпоративные спортивные мероприятия, а в 11% сотрудникам доступны бесплатные тренировки. Полную или частичную компенсацию занятий спортом предоставляют 5% компаний, а в 3% практикуют физкультминутки в течение рабочего дня. Большинство работодателей (68%) не предпринимают никаких мер для поощрения физической активности, считая это личным делом сотрудников.
 

Время проведения: 30 мая — 26 июня 2025 года

Теги: Опрос

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