В России произошло 96,3 тыс. ДТП с начала 2024 года

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С января по сентябрь 2024 года в России зафиксировано 96,3 тыс. ДТП. Количество дорожных происшествий с пострадавшими за девять месяцев сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%. Об этом 15 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

За этот период количество погибших в ДТП увеличилось на 0,6% (до 10,4 тыс.), число раненых сократилось на 2,5% (до 120 тыс.). Самыми частыми видами аварий стали столкновения (43,2 тыс.), наезды на пешеходов (23,1 тыс.) и съезды с автотрасс (9,7 тыс.). Самыми редкими — наезды на гужевой транспорт (шесть аварий) и наезды на животных (665). При этом число последних увеличилось на 20% год к году.

Количество ДТП по причине технической неисправности транспортных средств увеличилось на 25,7%, а по причине опрокидывания автомобилей — на 17,1%. В то же время количество ДТП с водителями в состоянии опьянения сократилось на 12,9%, с отказавшимися от медосвидетельствования — на 0,7%.

Лидерами по количеству аварий являются Москва, Краснодарский край и Нижегородская область. Больше всего погибших зафиксировано в Краснодарском крае, а также в Московской и Ростовской областях. Меньше всего ДТП произошло на Чукотке, в Ненецком автономном округе и в Чечне, пишут "Известия".