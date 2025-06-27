В России предложили ликвидировать нелегально торгующий сигаретами бизнес

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Бизнес, нелегально торгующий табачной и никотинсодержащей продукцией, хотят принудительно ликвидировать. Это в пятницу, 27 июня, следует из рекомендаций содержащихся в исследовании Экспертного совета по обелению экономики при Госдуме и Общественной потребительской инициативы при участии ассоциации «Антиконтрафакт», пишут "Известия".

Ликвидацию предлагается делать в случае отказа предпринимателей регистрироваться в системе маркировки, уточнили там.

В документе сообщается о росте нарушений, связанных с нелегальной торговлей этими товарами. Так, если в 2022 году было выдано 692 предостережения, то в 2024-м их стало уже более 4,1 тыс. Также фиксируется рост случаев, когда предприниматели при розничной торговле табаком используют незаконные практики в области применения контрольно-кассовой техники.

«Когда 96% нарушений в табачной рознице приходится на индивидуальных предпринимателей, это сигнал не для ужесточения запретов, а для системной работы с малым бизнесом», — пояснил глава Экспертного совета и зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов «Известиям».

По его словам, необходимо создать цифровую экосистему, где соблюдение требований станет проще, чем их нарушение. Автоматизация контроля через ГИС МТ, интеграция с банковскими системами, упрощение регистрационных процедур — это инструменты поддержки добросовестных предпринимателей.

«Исследование четко показывает, что уход от ККТ напрямую связан с торговлей немаркированной продукцией. Это означает, что потребители покупают товары неизвестного происхождения, которые могут нанести вред здоровью, а государство лишается налоговых поступлений», — заявил глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

Он добавил, что ограничения на проверки и применение санкций препятствуют исполнению уже принятых законов о маркировке и кассовых аппаратах.

«У нас есть все инструменты для борьбы с контрафактом — ГИС МТ, обязательная маркировка, онлайн-кассы. Но когда мы видим рост нарушений на 465%, это сигнал, что подход к контролю и ответственности за нарушения в конкретной сфере требует трансформации. Ведь на кону здоровье потребителей и интересы государства», — пояснил общественник.

Как заявил первый вице-президент международной ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов, исследования подтвердили многолетние наблюдения. Проблема контрафактной табачной продукции напрямую коррелирует с нарушениями в сфере применения ККТ и маркировки. Когда предприниматель не использует кассу, он автоматически создает серую зону, где процветает торговля немаркированными изделиями неизвестного происхождения, пояснил он. Нелегальный оборот — это миллиарды рублей упущенных налогов и огромные риски для здоровья граждан, заявил Хамзатов.