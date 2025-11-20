В России могут внедрить автоматизированный прием экзаменов на права

112

Власти России рассмотрят вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов на водительские удостоверения. Эта мера включена в новую Стратегию повышения безопасности дорожного движения, с которой ознакомился ТАСС. Согласно документу, повышение безопасности участников дорожного движения включает развитие системы проведения экзаменов с рассмотрением возможности автоматизации процесса.

В настоящее время экзамены на права в России проводятся в два этапа - теоретический и практический. Для массовых категорий прав В, С и D традиционная "площадка" была отменена, и практическая часть экзамена проходит сразу в городских условиях. Как отмечают эксперты, зарубежный опыт показывает возможность успешной автоматизации этого процесса.

Автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что в Южной Корее практические экзамены уже принимает компьютер, который отдает команды и оценивает выполнение упражнений. По его словам, в автомобиле с экзаменуемым находится гражданский инструктор, способный при необходимости перехватить управление. Эксперт отметил, что автоматизация может исключить человеческий фактор и субъективность оценки.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности Александр Холодов добавил, что современные технологии позволяют автоматизировать прием экзамена на площадке, а в перспективе искусственный интеллект сможет помогать с оценкой и в городских условиях. МВД России еще в 2021 году сообщало о планах разработки программно-технических комплексов для помощи экзаменаторам, пишет МК.